Călin Georgescu transmite un mesaj dur guvernului Bolojan: „O formă gravă de nedreptate socială. Este asasinat economic”

Călin Georgescu este așteptat la sediul Poliției Buftea pentru semnarea controlului judiciar. Zeci de susținătorii s-au strâns în fața instituției pentru a-și exprima sprijinul față de fostul candidat la prezidențiale.

„Cu cât nedreptatea este mai mare cu atât Dumnezeu îmi face o mai mare cinste. Vreau să mulțumesc aparatului de protecție publică, jandarmerie, poliție, pentru că dau dovadă de mare profesionalism. Se vede că au grijă doar de poporul român. În campnia electrorală din 2024 am spus un lucru simplu: „împreună schimbăm sistemul, nu oamenii”. Acum s-au schimbat doar oamenii de la vârf , nu sistemul. Miza reală e schimbarea sistemului economic.

Sistemul economic trebuie să lucreze în favoarea poporului român. Fără o economie sănătoasă nu există siguranță națională. Soluțiile economice propuse riscă să agraveze problemele care se pretind a fi rezolvate de puterea ilegitimă. Nu poți să iei de la cei slabi și să acoperi risipa celor de la Putere. Asta e o formă gravă de nedreptate socială”, a transmis Georgescu.

„Adresez guvernului Român are de îndeplinit următoare temă: România trebuie să producă, nu să consume ceea ce produc alții. România are probleme grave pentru că nu mai produce nimic esențial pentru propria sa activitate economică. Este asasinat economic”, a mai precizat Georgescu.