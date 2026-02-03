Prima pagină » Știri politice » Călin Georgescu transmite un mesaj dur guvernului Bolojan: „O formă gravă de nedreptate socială. Este asasinat economic”

Călin Georgescu transmite un mesaj dur guvernului Bolojan: „O formă gravă de nedreptate socială. Este asasinat economic”

Ruxandra Radulescu
03 feb. 2026, 10:59, Știri politice
Călin Georgescu este așteptat la sediul Poliției Buftea pentru semnarea controlului judiciar. Zeci de susținătorii s-au strâns în fața instituției pentru a-și exprima sprijinul față de fostul candidat la prezidențiale.

„Cu cât nedreptatea este mai mare cu atât Dumnezeu îmi face o mai mare cinste. Vreau să mulțumesc aparatului de protecție publică, jandarmerie, poliție, pentru că dau dovadă de mare profesionalism. Se vede că au grijă doar de poporul român. În campnia electrorală din 2024 am spus un lucru simplu: „împreună schimbăm sistemul, nu oamenii”. Acum s-au schimbat doar oamenii de la vârf , nu sistemul. Miza reală e schimbarea sistemului economic.

Sistemul economic trebuie să lucreze în favoarea poporului român. Fără o economie sănătoasă nu există siguranță națională. Soluțiile economice propuse riscă să agraveze problemele care se pretind a fi rezolvate de puterea ilegitimă. Nu poți să iei de la cei slabi și să acoperi risipa celor de la Putere. Asta e o formă gravă de nedreptate socială”, a transmis Georgescu.

„Adresez guvernului Român are de îndeplinit următoare temă: România trebuie să producă, nu să consume ceea ce produc alții. România are probleme grave pentru că nu mai produce nimic esențial pentru propria sa activitate economică. Este asasinat economic”, a mai precizat Georgescu.

Fostul candidat la președinția României a fost pus sub control judiciar pentru prima dată în ianuarie 2025.

Călin Georgescu trimis în judecată pentru 11 infracțiuni

Procurorii îl acuză oficial pe Călin Georgescu de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și alte acuzații precum iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

