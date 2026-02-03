Europa și Statele Unite vor răspunde militar în 72 de ore, dacă Rusia va încălca un viitor acord de pace în Ucraina. Ce țări vor trimite trupe

Europa și Statele Unite vor întreprinde acțiuni militare coordonate dacă Rusia va încălca, în mod repetat, un viitor acord de încetare a focului în Ucraina, arată un raport Financial Times. Potrivit sursei citate, această măsură a fost discutată între oficiali ucraineni, europeni și americani în mai multe rânduri, în decembrie și ianuarie, și ar implica un răspuns pe mai multe niveluri la orice încălcare de către Rusia a unui armistițiu convenit.

Cum ar răspunde Europa și SUA

Trei surse au declarat pentru Financial Times că o încălcare a viitorului armistițiu de către Rusia ar declanșa un răspuns în termen de 24 de ore, începând cu un avertisment diplomatic și orice acțiune necesară din partea armatei ucrainene pentru a opri încălcarea.

Dacă ostilitățile ar continua dincolo de această perioadă, ar fi inițiată o a doua fază de intervenție folosind forțe din așa-numita „coaliție a celor dispuși“, care include mulți membri ai UE, plus Regatul Unit, Norvegia, Islanda și Turcia.

Sursele FT au declarat că, dacă încălcarea se transformă într-un atac extins, la 72 de ore după încălcarea inițială, un răspuns militar coordonat din partea unei forțe susținute de Occident, care implică armata americană, ar intra în vigoare.

UK și Franța vor trimite trupe în Ucraina

Oficialii ucraineni, europeni și americani au discutat planul la Paris în decembrie, iar discuțiile au continuat între consilierii pe probleme de securitate națională ai țărilor care fac parte din „coaliția celor dispuși“ la Kiev pe 3 ianuarie, potrivit unei surse FT.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer, care a fost în fruntea inițiativei „coaliției celor dispuși”, a declarat luna trecută, după discuțiile de la Paris, că Marea Britanie și Franța vor trimite trupe în Ucraina „în cazul unui acord de pace” cu Rusia.

Potrivit FT, Regatul Unit și Franța s-au angajat să desfășoare și armament în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate susținute de SUA, pentru a susține un acord de pace în 20 de puncte care vizează încheierea invaziei de 4 ani a Rusiei. O forță de „descurajare” condusă de Europa ar oferi „măsuri de reasigurare în aer, pe mare și pe uscat” după un armistițiu, cu sprijinul serviciilor secrete al SUA, au declarat liderii principalilor aliați ai Kievului după întâlnirea de la Paris.

Modul în care va fi monitorizat și aplicat un armistițiu va fi esențial pentru durabilitatea sa. SUA s-au oferit să furnizeze capacități de monitorizare de înaltă tehnologie de-a lungul liniei frontului, care se întinde pe o lungime de 1.400 km.

Contribuțiile partenerilor europeni erau „gata 100%”

Zelenski a declarat, în ianuarie, că garanțiile de securitate negociate cu SUA și contribuțiile partenerilor europeni erau „gata 100%” și că autoritățile de la Kiev „așteaptă ca partenerii noștri să confirme data și locul semnării acestora”.

Potrivit FT, Trump i-a oferit lui Zelenski garanții de securitate pe care președintele ucrainean le-a descris ca fiind „similare NATO”, similare angajamentului alianței prevăzut la Articolul 5, în baza căruia un nou atac rusesc ar declanșa un răspuns colectiv din partea aliaților Kievului. Zelenski a declarat că Trump a propus o garanție de 15 ani, deși oficialii ucraineni încearcă să o extindă la 50 de ani. Săptămâna trecută, Zelenski a declarat că o armată ucraineană de 800.000 de soldați, susținută cu arme, face parte dintr-un pachet de garanții de securitate cu SUA.

El vrea să semneze acel document și un „plan de prosperitate” postbelic pentru reconstrucția Ucrainei împreună cu SUA înainte de a patra aniversare a invaziei Rusiei din 24 februarie.

Ucraina trebuie să cedeze Donbas dacă vrea garanții

Administrația Trump a indicat Ucrainei că garanțiile de securitate ale SUA sunt condiționate de acceptarea mai întâi de către Kiev a unui acord de pace care ar implica probabil cedarea regiunii Donbas către Rusia, a relatat anterior FT.

Chestiunea regiunii Donbas din estul Ucrainei a devenit un punct de conflict în negocieri, Kievul refuzând să cedeze o porțiune crucială de teritoriu pe care armata rusă nu a reușit să o cucerească, iar Moscova refuzând să încheie vreun acord de pace dacă nu sunt îndeplinite condițiile sale maximaliste.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că armata sa învinge Ucraina pe câmpul de luptă și este pregătită să continue până când își va atinge obiectivele. În ultimele săptămâni, rachetele și dronele rusești au lovit puternic infrastructura critică a Ucrainei, cufundând capitala Kiev în întuneric și lăsând fără încălzire și apă mulți dintre cei aproape 4 milioane de locuitori, în mijlocul celei mai grele ierni a războiului.

Emisarii de la Kiev, Moscova și Washington se vor întâlni din nou miercuri și joi la Abu Dhabi pentru discuții care vizează încheierea războiului.

