Târgul de Paște de la Craiova 2026, un „tărâm de poveste” în Cetatea Băniei. Lia Olguța Vasilescu: „Cel mai frumos din Europa”

Primul weekend în care vizitatorii au putut descoperi un „tărâm de poveste” la Târgul de Paște de la Craiova 2026 a fost de neuitat. Primarul Băniei, Lia Olguța Vasilescu, a apreciat, printr-o postare pe rețelele sociale, că este „cel mai frumos din Europa”. Ea a invitat publicul să descopere surprizele pregătite de organizatori.

„Așa e la Craiova! A început Târgul de Paște! Cel mai frumos din Europa doi ani consecutiv! Spectacolul pe lac poate fi vizionat în fiecare seară, până pe 3 mai, cu excepția zilelor ploioase!”, a scris pe Facebook Olguța Vasilescu.

Un „Fairytale” în inima orașului

Craiova s-a întrecut pe sine, iar ediția din acest an oferă vizitatorilor unul dintre cele mai spectaculoase evenimente tematice din România. Ediția 2026 a Târgul de Paște din Craiova 2026 are loc în perioada 3 aprilie – 3 mai și este găzduită de Parcul „Nicolae Romanescu”, printre cele mai mari și mai pitorești parcuri urbane din țară.

Tema din acest an, „Fairytale”, transformă întregul spațiu într-un veritabil tărâm de poveste. Vizitatorii sunt întâmpinați de zeci de mii de lalele, castele inspirate din basme, căsuțe în culori vii și instalații artistice realizate de artiști locali, toate contribuind la o atmosferă spectaculoasă.

Deschiderea târgului a avut loc vineri, 3 aprilie, printr-un show complex organizat pe lacul din parc. De altfel, spectacolul cu holograme, jocuri de lumini, arteziene și momente vizuale sincronizate poate fi urmărit în fiecare seară, până pe 3 mai, cu excepția zilelor ploioase.

În primul weekend al Târgului de Paște, organizatorii au pregătit o gamă variată de activități dedicate familiilor. Au fost ateliere creative pentru copii, carusele și zone de agrement sau căsuțe tematice. Iar cei îndrăzneți au avut posibilitatea unor plimbări de neuitat cu balonul cu aer cald, în zona Velodromului.

Mai mult, vizitatorii pot descoperi Craiova cu „Trenulețul de Paște”, care pleacă zilnic de la ora 14:00 din stația amenajată la intrarea în Parcul „Romanescu”. Există și un Party Bus decorat festiv, cu plecări zilnice de la Promenada Mall, începând cu ora 17:00.

Toate căsuțele cu produse și zonele de agrement sunt deschise zilnic între orele 10:00 și 22:00. Accesul în parc este permis până la miezul nopții. Seara, vizitatorii pot admira „spectacolul de luminițe de poveste”, unul dintre punctele centrale ale ediției din acest an.

Craiova, orașul târgurilor tematice

În ultimii ani, Târgul de Paște din Craiova s-a transformat într-un eveniment de amploare, depășind formatul clasic al unui târg sezonier. Gazdele au mizat pe decoruri elaborate, îmbinând perfect experiențele interactive cu elementele de divertisment moderne. Tot acest show pus în scenă de autorități au atras anual zeci de mii de vizitatori.

Prin tot ceea ce s-a realizat și în 2026, Craiova își consolidează poziția pe harta destinațiilor de evenimente tematice din Europa.

