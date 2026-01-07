Prima pagină » Actualitate » Tarife pentru parcarea de reședință în București 2026. Cu cât plătesc mai mult bucureștenii față de anul trecut

07 ian. 2026, 16:43, Actualitate
Consiliul General al Municipiului București a aprobat o majorare de aproximativ 5,6% a taxelor. Decizia a fost luată în ultima ședință din 2025 și afectează zeci de mii de șoferi care folosesc locuri de parcare atribuite în apropierea locuințelor.

Majorarea a fost justificată prin actualizarea anuală a taxelor, în funcție de evoluția economică și de nevoia de a susține administrarea parcărilor. Deși hotărârile sunt adoptate de Consiliul General, sumele colectate ajung la primăriile de sector, care se ocupă de gestionarea efectivă a locurilor de parcare.

Creșterea de 5,6% nu este una spectaculoasă la prima vedere, însă, raportată la bugetul anual al unei familii, diferența este resimțită, mai ales în contextul scumpirilor din ultimii ani.

Cât se plătea în 2025 și cât se plătește în 2026

În anul 2025, potrivit HCGMB nr. 356 din 20 decembrie 2024, tarifele anuale pentru parcarea de reședință erau stabilite în funcție de zona orașului:

  • Zona A: 754 lei/an
  • Zona B: 628 lei/an
  • Zona C: 502 lei/an
  • Zona D: 365 lei/an

După hotărârea adoptată pe 30 decembrie 2025, la inițiativa primarului general Ciprian Ciucu, cu 45 de voturi pentru, o abținere și 4 voturi împotrivă, noile tarife valabile în 2026 sunt:

  • Zona A: 796 lei/an
  • Zona B: 663 lei/an
  • Zona C: 530 lei/an
  • Zona D: 397 lei/an

Diferențele variază între 32 și 42 de lei pe an, în funcție de zonă, însă impactul total este semnificativ la nivelul întregului oraș.

Câte locuri de parcare de reședință sunt în București

Conform datelor centralizate de SpotMedia.ro de la primăriile de sector, în Capitală există peste 216.000 de locuri de parcare de reședință. Distribuția acestora este următoarea:

  • Sectorul 1: 10.086 locuri
  • Sectorul 2: 26.000 locuri
  • Sectorul 3: 72.000 locuri
  • Sectorul 4: 46.000 locuri
  • Sectorul 5: 18.988 locuri
  • Sectorul 6: 43.000 locuri

Această infrastructură este esențială într-un oraș cu un număr tot mai mare de autoturisme și cu spațiu limitat pentru parcare.

Taxa de mobilitate urbană din Sectorul 4

Pe lângă majorarea tarifelor pentru parcarea de reședință, șoferii din Sectorul 4 care nu dețin un loc de parcare se confruntă, la rândul lor, cu costuri mai mari. Așa-numita „taxă Băluță”, oficial denumită taxă specială pentru dezvoltare urbană, a fost indexată cu rata inflației.

Astfel, de la 1 ianuarie 2026, taxa a crescut de la 540 de lei la 593 de lei. Documentele oficiale arată că primarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale vor aplica noile prevederi conform competențelor.

Astfel, în 2026, parcarea în București devine puțin mai scumpă, fie că vorbim despre locurile de reședință, fie despre taxele percepute șoferilor fără parcare. Chiar dacă majorarea procentuală pare modestă, ea reflectă o tendință clară: costurile pentru utilizarea spațiului public continuă să crească, iar șoferii trebuie să țină cont de aceste cheltuieli în bugetul anual.

