Un incident straniu și desprins din filmele de groază ar fi avut loc într-o locuință din satul Vinețești, comuna Oltenești din județul Vaslui. Un bărbat și-ar fi lăsat tatăl mort în fotoliu, timp de săptămâni, pentru a-i încasa pensia de veteran. Descoperirea macabră a fost făcută de poștașul care, lună de lună, venea la poartă pentru a înmâna suma cuvenită. Atenție, urmează informații care pot afecta emoțional.

Presa locală aduce în atenție un caz cutremurător în care un bărbat, fiul al unui fost veteran de război de 97 de ani, ar fi însușit pensia de aproape 6.700 de lei. Descoperirea a fost făcută de poștaș, în ziua în care avea să livreze banii cuveniți bărbatului găsit decedat.

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Fiul nu ar fi anunțat decesul pentru a-i încasa pensia de veteran

Veteranul de război Ion Barbu, în vârstă de 97 de ani, a fost găsit mort în propria locuință. Decesul acestuia ar fi survenit cu câteva săptămâni în urmă. Vecinii suspectează că fiul său nu ar fi anunțat decesul pentru a continua să încaseze pensia lunară de aproximativ 6.700 de lei. Trupul a fost descoperit de poștașul comunei, care a mers la locuința bătrânului după ce a început să aibă suspiciuni.

Înainte de deces, bătrânul îi ceruse poștașului ca pensia să fie dată fiului său, Dănuț Barbu, care locuia cu el. Vineri, fiul i-a cerut din nou banii, spunând că tatăl său nu poate ieși din casă. Însă, la momentul acela, poștașul a insistat să îl vadă pe pensionar, moment în care au început explicațiile fiului. Acesta îi spusese poștașului că bătrânul nu putea fi văzut pentru că făcea baie. Pentru că suspiciunile existau deja, poștașul s-a apropiat de locuință și a observat, atunci, o cârpă la fereastră, iar ușa de la intrare era legată cu o sfoară.

A dezlegat sfoara și a pătruns în încăpere. Atunci, Ion Barbu a fost găsit mort într-un fotoliu, într-o cameră întunecoasă, iar trupul se afla într-o stare avansată de putrefacție. Poștașul îl văzuse și în luna precedentă, în același fotoliu și aproape în aceeași poziție. A povestit pentru presa locală cum l-a găsit pe bătrân.

„Și acum am imaginea bătrânului decedat în fața ochilor și nu cred că o voi putea uita prea curând. Niciodată nu m-am mai confruntat cu o astfel de situație. N-am mai crezut în ce îmi spune băiatul în momentul în care am văzut ușa legată cu sfoară. Acela a fost momentul când am zis că acolo e ceva necurat. Am intrat și l-am văzut pe bătrân decedat, în stare de descompunere”, a spus poștașul comunei Oltenești pentru Vremea Nouă.

Fiul fostului veteran de război a alergat după poștaș ca să-i dea pensia ca să-l înmormânteze

După ce a ieșit din locuință, poștașul spune că fiul bătrânului s-ar fi comportat ca și cum nu știa de moartea tatălui său. Dănuț Barbu i-ar fi cerut chiar pensia pentru a plăti înmormântarea. Poștașul a sunat la 112, iar polițiștii și medicii legiști au ajuns la fața locului. Trupul a fost ridicat pentru autopsie și stabilirea cauzei morții.

După descoperirea cadavrului, fiul ar fi continuat să ofere explicații contradictorii localnicilor. Unora le-ar fi spus că trupul a fost mâncat de pisici. Altora le-ar fi cerut o balie pentru a-și spăla tatăl, deși acesta fusese deja preluat de Medicina Legală. Potrivit localnicilor, bărbatul ar fi insistat în continuare să primească pensia de 6.700 de lei. Duminică, ar fi apelat chiar la primarul comunei pentru a interveni.

Poliția a deschis un dosar penal în acest caz. Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Huși.

Sursă foto: colaj Gândul, arhivă