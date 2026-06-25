Tatăl lui Mario Berinde, adolescentul ucis cu sânge rece de trei minori, a fost eliberat din penitenciar. Ce planuri are după ieșirea din închisoare

Viorel Berinde a fost pus în libertate pe 23 iunie, după ce Tribunalul Timiș a admis contestația privind liberarea condiționată. La o zi după eliberare, bărbatul a mers la tribunal, unde s-a judecat dosarul legat de moartea fiului său.

Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei, județul Timiș, a fost ucis în condiții tragice de doi adolescenți de 13 și 15 ani, cu sprijinul unui alt minor de 15 ani.

Viorel Berinde a fost eliberat după decizia Tribunalului Timiș

În perioada în care familia trecea prin cea mai grea pierdere, tatăl adolescentului, Viorel Berinde, se afla în Penitenciarul Timișoara. Acesta a primit permisiunea de a participa la înmormântarea fiului său, fiind escortat de forțele de ordine.

Tatăl lui Mario Berinde a ieșit din închisoare în urmă cu două zile, pe 23 iunie. Decizia a venit după ce Tribunalul Timiș a admis contestația formulată de acesta împotriva hotărârii Judecătoriei Timișoara, care îi respinsese anterior cererea de liberare condiționată.

Instanța a desființat decizia inițială și a aprobat propunerea Comisiei de liberare condiționată din cadrul Penitenciarului Timișoara.

Hotărârea este definitivă, iar bărbatul a fost eliberat înainte de executarea completă a pedepsei, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. În cazul săvârșirii unei noi infracțiuni, măsura poate fi revocată.

Tatăl lui Mario Berinde ar urma să plece din România

Viorel Berinde fusese condamnat într-un dosar penal care viza mai multe acuzații, printre care furt și operațiuni frauduloase prin intermediul unui sistem informatic.

Potrivit informațiilor apărute public, în iunie 2023, acesta ar fi retras aproximativ 5.000 de lei de pe cardul fostei soții, cu ajutorul unei alte persoane, fără acordul acesteia. Aceste acuzații au stat la baza dosarului în urma căruia bărbatul a ajuns în penitenciar.

După ieșirea din penitenciar, Viorel Berinde ar avea intenția de a pleca din România, relatează SpyNews. Potrivit sursei citate, acesta ia în calcul o plecare în Spania sau Elveția. Înainte de a face acest pas, bărbatul s-a prezentat însă la Tribunalul Timiș, la doar o zi după eliberare, pentru termenul din dosarul privind tragedia în care fiul său și-a pierdut viața.