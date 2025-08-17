Taxă de 160 de lei pentru ridicarea gunoiului. Primăria aduce CLARIFICĂRI privind ridicarea deșeurilor abandonate

Primăria municipiului Târgu Mureș a venit cu precizări oficiale în urma discuțiilor apărute în spațiul public legate de atribuirea serviciului de colectare a deșeurilor abandonate. După ce au circulat informații conform cărora această activitate ar fi putut fi preluată de firma Sylevy Cleaning la un cost mai mic, autoritățile locale au decis să respingă categoric aceste afirmații, scrie capital.ro.

Potrivit legislației în vigoare și ținând cont de contractele existente, doar operatorii licențiați au obligația de a colecta deșeurile abandonate atunci când autorul nu poate fi identificat.

La Târgu Mureș, această sarcină revine asocierii Urban Grup Environment & Polaris M. Holding, în baza contractului semnat pentru Zona 2 a SMID Mureș.

Reprezentanții Primăriei subliniază că Sylevy Cleaning nu are licența necesară pentru colectarea deșeurilor abandonate și nu deține autorizație de mediu pentru acest tip de activitate. Se pare că, în prezent, compania are contract doar pentru curățenie stradală.

Chiar dacă Sylevy Cleaning este înscrisă în cursa pentru concesionarea serviciului pe următorii opt ani, firma ar putea prelua efectiv responsabilitatea ridicării deșeurilor doar după atribuirea oficială a contractului, parcurgerea unei perioade de mobilizare de 180 de zile și obținerea unei noi autorizații de mediu.

Cel mai devreme, asta s-ar putea întâmpla în februarie 2026.

Primăria Tg.Mureș precizează că tariful pe tonă este stabilit prin procedură de achiziție publică și include mai multe componente:

150 lei/tonă – depozitarea la Sânpaul,

160 lei/tonă – contribuția pentru economia circulară, impusă de Administrația Fondului pentru Mediu,

costurile de colectare, transport, utilizarea utilajelor, combustibil, întreținere și salarii.

Municipalitatea respinge afirmațiile potrivit cărora ar fi putut atribui direct contractul firmei Sylevy Cleaning, considerându-le „false și dezinformatoare”.

Citiți aici mai multe despre acest subiect.