Taxe prea mari pentru bagajul de mână. Intervine Uniunea Europeană

Multe companii aeriene low-cost au făcut un obicei din a plăti mai mult pe bagaj decât pe zbor – bilet mic, taxe mari pentru orice duci cu tine în cabină.

Pentru prima dată în mulți ani, călătorilor încep să li se dea dreptate. Un tribunal din Germania a dat câștig de cauză organizațiilor de protecție a consumatorilor într-un proces împotriva companiei Vueling, stabilind că restricționarea bagajului de mână la dimensiuni minuscule și taxarea oricărui alt bagaj este ilegală.

La Bruxelles au început negocieri care ar putea duce la reguli clare și uniforme pentru toate companiile aeriene care operează în Europa, pentru a știi dinainte, fără surprize la check-in, ce poți lua cu tine în avion fără să plătești în plus, relatează Ziarul Românesc.

Taxe prea mari pentru bagajul de mână, Uniunea Europeană intervine

Hotărârea Tribunalului Regional Superior din Hamm, pronunțată în urma acțiunii inițiate de Federația Asociațiilor Germane ale Consumatorilor (vzbv) împotriva companiei spaniole Vueling, îi interzice operatorului să ofere gratuit doar un bagaj de dimensiunile 20 x 30 x 40 cm și să perceapă taxe pentru orice alt bagaj. Instanța a argumentat că bagajul de mână reprezintă o „componentă esențială” a transportului aerian, pentru care nu pot fi impuse costuri suplimentare, atât timp cât dimensiunile și greutatea rămân în limite rezonabile.

Procese similare sunt în curs și împotriva companiilor Easyjet, Eurowings și Wizz Air, cu sentințe care nu au fost pronunțate încă. Vzbv a acționat în instanță patru companii aeriene în cadrul unei inițiative comune a organizațiilor europene de protecție a consumatorilor.

Directoarea executivă a vzbv, Ramona Pop, a explicat poziția organizației: potrivit dreptului european, companiile aeriene au obligația de a transporta un bagaj de mână adecvat fără costuri suplimentare.

Recomandările autorului: