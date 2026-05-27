Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, face o previziune sumbră: „Războiul din Ucraina se va încheia peste 10 ani”

Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, a făcut o predicție la conferința WDR Europaforum din Berlin.

Politiciana conservatoare (71 ani), care a condus Germania între 2005 și 2021, a estimat că războiul declanșat de Rusia prin invazia la scară largă a Ucrainei din 2022 se va încheia în anul 2036.

„Peste 10 ani, războiul din Ucraina se va încheia, sperăm. Iar Ucraina va deveni o țară independentă, liberă și suverană”, a transmis Angela Merkel.

Angela Merkel a criticat UE pentru că nu reia dialogul diplomatic cu Rusia

Fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel, a criticat Uniunea Europeană că nu-și folosește influența diplomatică pentru a încheia invazia rusă a Ucrainei la scară largă.

Merkel a mai spus că nu ar fi persoana potrivită pentru a reprezenta Europa la discuțiile cu Kremlinul, deoarece nu deține nicio putere.

„Cred că sprijinul militar pe care l-am oferit până acum este absolut corect.De asemenea, cred că este corect să facem mult mai mult pentru a crea un efect de descurajare dincolo de sprijinul nostru pentru Ucraina. Ceea ce regret este că, în opinia mea, Europa nu își folosește suficient potențialul diplomatic”, a declarat Merkel într-un interviu acordat postului public de televiziune WDR, potrivit Politico.

„Nu este suficient ca [președintele american Donald] Trump să mențină contactul cu Rusia”, a adăugat ea.

Sursa Video: WDR 1LIVE

