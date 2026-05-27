Prima pagină » Știri externe » Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, face o previziune sumbră: „Războiul din Ucraina se va încheia peste 10 ani”

Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, face o previziune sumbră: „Războiul din Ucraina se va încheia peste 10 ani”

Angela Merkel | Foto - Profimedia Images
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, a făcut o predicție la conferința WDR Europaforum din Berlin.

Politiciana conservatoare (71 ani), care a condus Germania între 2005 și 2021,  a estimat că războiul declanșat de Rusia prin invazia la scară largă a Ucrainei din 2022 se va încheia în anul 2036.

„Peste 10 ani, războiul din Ucraina se va încheia, sperăm. Iar Ucraina va deveni o țară independentă, liberă și suverană”, a transmis Angela Merkel.

Angela Merkel a criticat UE pentru că nu reia dialogul diplomatic cu Rusia

Fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel, a criticat Uniunea Europeană că nu-și folosește influența diplomatică pentru a încheia invazia rusă a Ucrainei la scară largă.

Merkel a mai spus că nu ar fi persoana potrivită pentru a reprezenta Europa la discuțiile cu Kremlinul, deoarece nu deține nicio putere.

„Cred că sprijinul militar pe care l-am oferit până acum este absolut corect.De asemenea, cred că este corect să facem mult mai mult pentru a crea un efect de descurajare dincolo de sprijinul nostru pentru Ucraina. Ceea ce regret este că, în opinia mea, Europa nu își folosește suficient potențialul diplomatic”, a declarat Merkel într-un interviu acordat postului public de televiziune WDR, potrivit Politico.

„Nu este suficient ca [președintele american Donald] Trump să mențină contactul cu Rusia”, a adăugat ea.

Sursa Video: WDR 1LIVE

Autorul recomandă: Fosta cancelară germană Angela Merkel critică UE pentru că nu reia dialogul diplomatic cu Rusia

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Un nou caz de hantavirus a apărut în Spania. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 13
16:33
Un nou caz de hantavirus a apărut în Spania. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 13
TENSIUNI POLITICO: SUA și Marea Britanie, în dezacord cu Franța privind protecția copiilor online în cadrul Summitului G7
15:25
POLITICO: SUA și Marea Britanie, în dezacord cu Franța privind protecția copiilor online în cadrul Summitului G7
CONTROVERSĂ Mașinile electrice îi lasă în drum pe comisarii de la Bruxelles. Echipa Ursulei von der Leyen rămâne blocată la încărcat în drum spre Strasbourg. Cu ce vehicul se deplasează președinta CE
15:08
Mașinile electrice îi lasă în drum pe comisarii de la Bruxelles. Echipa Ursulei von der Leyen rămâne blocată la încărcat în drum spre Strasbourg. Cu ce vehicul se deplasează președinta CE
MILITAR Europa se pregătește pentru scenariul cel mai sumbru: Putin și-ar putea extinde războiul dincolo de granițele Ucrainei în următoarele luni
14:59
Europa se pregătește pentru scenariul cel mai sumbru: Putin și-ar putea extinde războiul dincolo de granițele Ucrainei în următoarele luni
RĂZBOI Reuters: Un comandant ucrainean de rang înalt vede un „moment de cotitură” iminent în războiul cu Rusia: „Următoarele șase luni sunt cele mai critice”
14:19
Reuters: Un comandant ucrainean de rang înalt vede un „moment de cotitură” iminent în războiul cu Rusia: „Următoarele șase luni sunt cele mai critice”
CONTROVERSĂ Încă un scandal de corupție în Spania: Garda Civilă a percheziționat sediul Partidului Socialist al premierului Pedro Sánchez. De ce anchetă este vorba
14:17
Încă un scandal de corupție în Spania: Garda Civilă a percheziționat sediul Partidului Socialist al premierului Pedro Sánchez. De ce anchetă este vorba
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Cercetătorii au detectat o structură uriașă care alimentează viitorul fenomen El Niño
EXCLUSIV Din ce cauză a ieșit fum la metrou, miercuri, la Piața Unirii 2, când trenul a intrat în stație. Călătorii au crezut că este incendiu
16:30
Din ce cauză a ieșit fum la metrou, miercuri, la Piața Unirii 2, când trenul a intrat în stație. Călătorii au crezut că este incendiu
ANUNȚ DIGI a făcut anunțul momentului pentru toți abonații săi. Se întâmplă de la 1 iulie 2026
16:25
DIGI a făcut anunțul momentului pentru toți abonații săi. Se întâmplă de la 1 iulie 2026
EXCLUSIV Zelenski în plan secund. Ștefan Popescu: SUA nu mai au niciun interes în Ucraina
16:22
Zelenski în plan secund. Ștefan Popescu: SUA nu mai au niciun interes în Ucraina
ACTUALITATE Taxi cartel pe Otopeni. Consiliul Concurenței a amendat COTAR și 18 companii care s-au  asociat ca să elimine de pe piață un operator de transport
16:22
Taxi cartel pe Otopeni. Consiliul Concurenței a amendat COTAR și 18 companii care s-au  asociat ca să elimine de pe piață un operator de transport
VIDEO O nouă serie de gafe și momente de blocaj marca Nicușor Dan. Cum a arătat prestația președintelui la Summitul pentru Combaterea Dezinformării
15:57
O nouă serie de gafe și momente de blocaj marca Nicușor Dan. Cum a arătat prestația președintelui la Summitul pentru Combaterea Dezinformării
INEDIT Un medic anestezist din Suceava intra drogat în operații. Salvatorul de vieți dădea iama în farmacia cu stupefiante
15:54
Un medic anestezist din Suceava intra drogat în operații. Salvatorul de vieți dădea iama în farmacia cu stupefiante

Cele mai noi

Trimite acest link pe