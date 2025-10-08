Prima pagină » Actualitate » Taylor Swift, în centrul unui scandal uriaș. Fanii o acuză că a creat videoclipuri cu ajutorul IA

08 oct. 2025, 15:13, Actualitate
Taylor Swift, în centrul unui scandal uriaș

Din ce în ce mai mulți fani o acuză pe Taylor Swift de faptul că videoclipurile promoționale pentru noul ei album, „The Life of a Showgirl”, ar fi fost create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Americanii îi cer artistei să explice dacă tehnologia a fost folosită în campania lansată de Google.

Taylor Swift se confruntă cu o nouă controversă, după ce mai mulți fani au observat semne suspecte în videoclipurile promoționale pentru cel de-al 12-lea album al artistei, „The Life of a Showgirl”.

Campania, realizată în parteneriat cu gigantul Google, a inclus o „vânătoare de comori” online în care fanii au fost invitați să caute 12 uși portocalii amplasate în 12 orașe din lume, fiecare ascunzând indicii video despre piese de pe album.

Pe platformele sociale, fanii au remarcat elemente „ciudate” în clipuri, texte deformate, obiecte care dispar sau se mișcă neobișnuit și au început să folosească hashtagul #SwiftiesAgainstAI, acuzând echipa artistei că ar fi folosit imagini generate de inteligență artificială.

Taylor Swift nu a promovat personal campania, iar implicarea ei directă în realizarea videoclipurilor rămâne neclară.

Clipurile au fost eliminate între timp de pe canalul ei de YouTube, unde au fost postate temporar ca Shorts.

Atât reprezentanții lui Taylor Swift, cât și Google, nu au oferit comentarii cu privire la reacția fanilor, scrie NBC News.

