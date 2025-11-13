Gabriel Toncean a prezentat la Agenția Națională de Sport cartea „Start in Fitness” – un volum dedicat tinerilor sportivi.

Volumul are texte semnate de 11 autori specialiști pe domeniu, sub coordonarea lui Gabriel Toncean – președintele FR de Culturism și Fitness – și abordează mai multe tematici: tehnică, nutriție, psihologie, motivație, performanță, sănătate.

S-a lansat cartea „Start in Fitness” coordonată de un președinte de federație sportivă! „Pentru cei care aveți vise”

Cartea de sport este editată și distribuit de Editura Pilot Books, iar toate încasările rezultate din vânzări sunt donate în totalitate și definitiv către Federația Română de Culturism și Fitness – pentru susținerea proiectelor educaționale și a tinerilor sportivi.

„Trăim într-o lume în care totul se schimbă repede. Prea repede. Lumea tinerilor de astăzi este bombardată zilnic cu imagini, modele și promisiuni false. Se vorbește despre succes peste noapte, despre scurtături, despre noroc.

Eu vin dintr-o generație care a învățat altfel: că nimic valoros nu se construiește fără muncă, disciplină și răbdare.

Am scris acest ghid pentru voi — adolescenții care simt că pot mai mult, dar nu știu încă exact de unde să înceapă. Pentru voi, cei care ați intrat pentru prima dată într-o sală de fitness cu emoție, curiozitate sau teamă

Pentru voi, cei care aveți întrebări, vise, dar și momente în care nu credeți suficient în voi”, a declarat Gabriel Toncean.

Ce domenii sunt atinse in volum?

Ce puteți afla din carte:

• care este etica sportivă în sală și în viață

• cum să-ți alimentezi corpul ca un supererou

• ce presupune să fii instructor de fitness

• cum arată drumul spre marea performanță

• care sunt exercițiile de bază în sala de fitness

• ce este Fitness Challenge

• cum să-ți menții corpul sănătos

• cum să-ți construiești încrederea de sine

• care este rolul tehnologiei în sport

• care sunt drepturile și responsabilitățile unui sportiv

• care este rolul profesorului de educație fizică în formarea tinerilor