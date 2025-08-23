Prima pagină » Actualitate » Țeapă de 194.000 de lei! 22 de persoane, care au plătit pentru diverse excursii, au fost înșelate de o agenție de turism din Constanța

23 aug. 2025, 18:19, Actualitate
22 de persoane, care au plătit pentru diverse excursii, au fost înșelate de o agenție de turism din Constanța / foto: colaj Envato

Nu mai puțin de 22 de persoane au luat o „țeapă” de 194.000 de lei, în total, de la o agenție de turism. Persoanele păgubite au plătit în avans pentru anumite excursii, prin intermediul unei agenții de turism din Constanța. Însă, oamenii s-au trezit fără vacanțe și fără bani. Administratorul agenției de turism este cercetat de polițiști.

Nu mai puțin de 22 de persoane s-au trezit fără vacanțe și fără bani, după ce au apelat la serviciile unei agenții de turism din Constanța. Din dorința de a merge în vacanță, au apelat la serviciile unei agenții. Au plătit concediile în avans, însă clienții agenției s-au trezit fără vacanțe și fără bani, în cele din urmă. Pagubele materiale se ridică la aproape 194.000 de lei. Administratorul agenției de turism din Constanța este cercetat, acum, de polițiști.

22 de persoane au fost înșelate de o agenție de turism: paguba ajunge la aproape 194.000 de lei

În cursul zilei de sâmbătă, 23 august 2025, IPJ Constanța au anunțată că au fost efecuate 3 percheziții într-un dosar de înșelăciune, în municipiul Constanța. Oamenii legii s-au prezentat la locuința unei femei de 46 de ani, care are calitatea de administrator al agenției de turism. De altfel, percheziții au fost efectuate și la punctele de lucru ale agenției. Au fost ridicate dispozitive – un laptop și 2 telefoane mobile.

„Astfel, din cercetările efectuate în dosar a rezultat că, în perioada 2023-2024, femeia în cauză, în calitate de administrator al societăţii respective, ar fi indus în eroare 22 de persoane care ar fi dorit să călătorească spre diferite destinaţii, prin aceea că nu ar fi achiziţionat pachetele turistice şi nu ar fi returnat sumele de bani către clienţi. Persoanele în cauză au fost prejudiciate cu aproximativ 194.000 de lei”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa, scrie News.ro.

De asemenea, s-a stabilit că în anul 2023, prin intermediul societăţii administrate, persoana cercetată de polițiști a achiziționat pachete turistice pentru turişti români de la o agenţie de turism din străinătate. Banii achitați de turiști au fost însușiți de administrator și nu au mai fost remise companiei din străinătate. Prejudiciul a ajuns la aproape 215.000 de lei.

Sursă foto: colaj Envato (rol ilustrativ)

