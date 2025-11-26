Țeapa facturilor false. Au apărut noi metode de FRAUDĂ prin solicitări de plată la utilități

Pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă, infractorii cibernetici caută să dea și mai multe lovituri, profitând de „febra” românilor pentru cumpărături. Escrocii mizează pe neatenția utilizatorilor, spun specialiștii.

De ceva vreme, tot mai mulți români primesc facturi fictive pentru energie, gaze, apă sau abonamente la Internet.

Cum acționează escrocii

În felul acesta, infractorii cibernetici încearcă să obțină datele bancare ale utilizatorilor, cu scopul de a realiza tranzacții frauduloase, transmite DNSC.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că atacatorii trimit notificări care imită perfect comunicările furnizorilor de servicii. Mesajele conțin termeni precum „restanță”, „regularizare urgentă” sau „factură neplătită” și sunt însoțite de logo-uri autentice, formulări oficiale și linkuri către site-uri contrafăcute. Odată accesate aceste adrese web, clienților li se va solicita să introducă datele cardului sau să valideze totul prin trimiterea unor coduri SMS.

Pentru a evita astfel de capcane, DNSC recomandă accesarea facturilor numai din conturile oficiale ale furnizorilor de utilități. De asemenea, este bine să se evite și linkurile primite prin SMS sau e-mail.

Mai departe, instituția atrage atenția asupra mesajelor alarmiste, cum sunt cele care anunță deconectarea serviciilor într-un timp foarte scurt. Această practică nu este folosită de companiile adevărate.

Experții sfătuiesc utilizatorii să verifice cu atenție adresa site-urilor de plată. Datele personale sau cele bancare nu trebuie introduse niciodată pe pagini suspecte.

În cazul în care apar, mesajele suspecte pot fi raportate pe platformele pnrisc.dnsc.ro și infocons.ro. Acolo, consumatorii români găsesc informații suplimentare și suport specializat. DNSC colaborează cu InfoCons pentru a-i ajuta pe români să se protejeze de fraude și să aibă sărbători lipsite de incidente.

Acționați cu prudență și verificați întotdeauna sursele pentru a vă proteja datele și finanțele!

