Telefonul Luizei Melencu a continuat să funcționeze chiar și la 3 luni după ce a fost ucisă de Gheorghe Dincă. Ultimul dosar din cazul Caracal

Telefonul Luizei Melencu, una dintre victimele ucise de Gheorghe Dincă, a continuat să funcționeze chiar și la trei luni după ce fata a fost răpită și ucisă. Judecătoria Caracal a admis în martie 2025 dosarul deschis de mama Luizei referitor la distrugerea telefonului, în speranța că va afla mai multe despre ce s-a întâmplat cu fiica ei.



Cazul Caracal continuă să ridice o mulțime de semne de întrebare, chiar și la șase ani de la momentul când Gheorghe Dincă a recunoscut că le-a violat și ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, apoi le-a incinerat trupurile într-un butoi cu smoală.

Pe 28 iulie 2019, imediat după ce a fost arestat, Gheorghe Dincă a declarat că, după ce a oprit maşina şi a violat-o pe fată, „i-am luat telefonul mobil din buzunar și, când am întors mașina să merg acasă, l-am aruncat peste drum. Am făcut acest lucru pentru că mă gândeam că va suna să reclame că am violat-o”. Patru zile mai târziu, pe 1 august 2019, el preciza că a aruncat telefonul „în partea stângă a drumului, cum mă deplasam spre Caracal, transmite Libertatea.ro.

Pe 15 aprilie, a doua zi după ce Luiza a dispărut, bunicul ei a fost sunat de pe o cartelă prepay de un bărbat care l-a anunţat că fata „a decis să plece de acasă, la sfatul unui bune prietene”.

Iar patru zile mai târziu, a venit un nou apel, iar o altă voce bărbătească i-a spus bunicului: „Copiii au ajuns cu bine în Elveţia”, apoi a închis.

Dincă susţine că el a fost în spatele acestor manevre şi că a mers în Craiova special ca să sune de pe cartele prepay, pentru a nu fi depistat.

De a doua zi, de când bunicul Luizei a fost sunat de acel bărbat care i-a comunicat că fata nu mai vrea să se întoarcă acasă, telefonul ei a rămas inactiv. Dar a continuat să trimită „notificări de prezenţă” celor care-l apelau.

În sala de judecată, avocatul Obîrşanu a precizat că în 2019 bunicul Luizei a primit 16 notificări prin care era informat că telefonul nepoatei sale e din nou activ.

Telefonul Luizei n-a fost găsit nici până în ziua de azi, însă a continuat să fie funcţional până pe 26 august 2019.

În iunie 2020, mama Luizei Melencu a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, sesizând săvârșirea, de către persoane necunoscute, a infracțiunii de complicitate la tâlhărie urmată de moartea victimei, infracțiune comisă în dauna fiicei sale.

După ce dosarul a fost trimis la DIICOT și respins, mama victimei a continuat să conteste decizia autorităților astfel că la 25 martie 2025, Judecătoria Caracal a admis că „se impune restituirea cauzei la parchet, în vederea completării urmăririi penale sub aspectul analizării susţinerilor intimatului Dincă Gheorghe, pentru a se verifica dacă în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de distrugere, prev. de art. 253 Cod penal”.

În prezent, cercetările continuă, asiduu, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal.

Gheorghe DINCĂ s-a aliat cu mai mulți deținuți împotriva conducerii Penitenciarului Craiova. Cum ar fi fost torturat ”monstrul de la Caracal”

FAȚĂ ÎN FAȚĂ cu Gheorghe Dincă. Criminalul din Caracal, fără regrete, după ce povestește cum a chinuit-o pe Alexandra: „Dovediți că sunt monstru”

Gheorghe Dincă și-a TATUAT corpul cu versete din BIBLIE. Criminalul este convins că în arest s-a produs o minune