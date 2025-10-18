Concert pentru Donald Trump în Biroul Oval. Muzica lui Andrea Bocelli a răsunat la Casa Albă

Tenorul italian Andrea Bocelli a cântat pentru Donald Trump în Biroul Oval, vineri, înainte de întâlnirea președintelui american cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Prezența cântărețului italian a fost în contrast puternic cu un eveniment din 2017, când Bocelli nu a venit la ceremonia de învestire a lui Trump după ce ar fi primit amenințări cu moartea, scrie Daily Mail.

Consiliera lui Trump, Margo Martin, a declarat că președintele asculta de fapt una dintre melodiile lui Bocelli atunci când solistul a intrat în Biroul Oval.

Imaginile, publicate de Margo Martin, asistenta președintelui Trump, pe platforma X, arată cum artistul interpretează câteva versuri din celebra piesă „Con te partiro”.

În înregistrare, Bocelli, îmbrăcat elegant, în costum negru și cravată, purtând ochelari de soare, stă în fața biroului prezidențial, în timp ce Donald Trump îl privește încântat. „Ascultați asta!”, spune Trump, înainte ca melodia să înceapă să răsune în încăpere. Bocelli zâmbește, apoi începe să cânte, acompaniat de piesa difuzată în fundal.

Andrea Bocelli a fost criticat pentru acest moment

Liberalii l-au criticat pe Bocelli, așa cum au făcut-o multe celebrități, pentru că a apărut alături de Donald Trump. Unii chiar au încercat să susțină că Bocelli a fost acolo pentru a-i susține pe Zelenski și pe ucraineni.

„Acțiunile trecute ale lui Andrea Bocelli indică priorități umanitare inconsistente cu politica partizană. Fundația sa finanțează ajutorarea refugiaților și eforturile de ajutorare ale Ucrainei, iar el a adoptat un câine rănit în războiul din Ucraina”, a scris un internaut.

„Apariția lui Bocelli la Biroul Oval a fost un gest muzical simbolic, nu o susținere”, a scris altul.

Donald Trump le-a spus reporterilor că Andrea Bocelli va susține un recital la Casa Albă pe 5 decembrie, cu două zile înainte de ceremonia Kennedy Center Honors, unul dintre cele mai prestigioase evenimente culturale din SUA.

Reprezentanții artistului nu au oferit încă o reacție oficială privind momentul surpriză de la Casa Albă.

Vizita tenorului italian a avut loc cu puțin timp înainte ca Donald Trump să-l primească la Washington pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

