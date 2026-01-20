Tentativă de crimă la Șotânga. Un român și-a atacat cumnatul italian cu un topor în urma unui pariu la băutură

Un cetățean italian venit în vizită la rudele din România a ajuns la spital, rănit grav cu toporul. Incidentul s-a petrecut în județul Dâmbovița. Cumnatul lui l-a lovit crunt în urma unui scandal iscate în timp ce petreceau. Victima a scăpat cu viață. Agresorul a fost arestat pentru tentativă de omor.

Întâmplarea s-a petrecut în localitatea Șotânga, unde italianul în vârstă de 42 de ani și soția lui româncă, veniseră să petreacă vacanța. Au făcut o petrecere, unde bărbatul și unul dintre cumnați au băut peste măsură. Au făcut chiar și un pariu pe alcool, numai că la un moment dat s-au luat la ceartă. Scandalul s-a întețit, iar românul a pus mâna pe topor. Lovit crunt, italianul a ajuns la spital, dar este în afara oricărui pericol.

Agresorul a ajuns și el pe mâinile medicilor, după ce, în încercarea de a scăpa de poliție, a sărit dintr-un pod unde se ascunsese. Agresorul, care are 36 de ani, a fost reținut pentru tentativă de omor. Atât de aici, Diana.

