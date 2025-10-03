Diplomatul Theodor Paleologu a reclamat că la o postare publică a sa, de pe pagina personală de Facebook, apar mai multe comentarii de natură nazistă și xenofobă, de la doi utilizatori. Polițiștii au făcut percheziții.

Postările utilizatorilor „Ultimul Mare Profet” și „Dragoș Gorgan” promovează ideologii și concepții naziste, idei antisemite și xenofobe, acuză fostul ministru al Culturii.

Polițiștii au efectuat percheziția domiciliară în județul Botoșani

Astfel, Theodor Paleologu a observat faptul că la o postare publică a sa, de pe pagina personală de Facebook, apar mai multe comentarii de la doi utilizatori – ‘’Ultimul Mare Profet” și “Dragoș Gorgan”, în care se promovează ideologii și concepții naziste, idei antisemite și xenofobe.

Vineri, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a municipiului București – Secția 8 Poliție, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Ispectoratului de Poliție Județean Botoșani, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Botoșani.

E vorba de un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de utilizare în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, negarea, constatarea, aprobarea, justificarea sau minimizarea Holocaustului, ori a efectelor acestuia și promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepții sau doctrine antisemite în formă continuată (7 acte materiale).

Autorul este un tânăr de 25 de ani

Potrivit unor surse judiciare, din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că un tânăr, în vârstă de 25 de ani, ar fi săvârșit mai multe infracțiuni, în sarcina acestuia fiind reținută următoarea activitate infracțională:

La data de 30 august 2025, în jurul orei 18.00, bărbatul ar fi distribuit, pe o rețea de socializare, de pe contul pe care îl administra, o postare disponibilă publicului fără restricții. Aceasta conținea o fotografie care ilustra un lider nazist, făcând salutul specific.

La aceeași dată, în jurul orei 17.00, bărbatul ar fi postat, de pe același cont, un comentariu vizibil publicului, fără restricții, prin care ar fi minimizat efectele Holocaustului. Ar fi menționat că numărul victimelor unei anume populații, în urma Holocaustului, ar fi trebuit să fie cu mult mai mare (specificând un anume număr).

Suspectul a fost condus la audieri

În perioada 7- 14 septembrie, suspectul ar fi distribuit 7 postări disponibile publicului, fără restricții, tot pe acea rețeaua de socializare, prin care ar fi promovat idei şi concepții antisemite. Astfel, pe 3 octombrie, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Botoșani, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Totodată, persoana vizată a fost depistată și va fi condusă la audieri. Față de tânărul în cauză vor fi dispuse măsurile legale ce se impun. Cercetările sunt continuate de către Secția 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

