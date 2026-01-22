Prima pagină » Actualitate » Tichete de masă 2026 | Câți lei primești anul acesta și în ce condiții nu se acordă

Tichete de masă 2026 | Câți lei primești anul acesta și în ce condiții nu se acordă

22 ian. 2026, 16:24, Actualitate
Tichete de masă 2026 | Câți lei primești anul acesta și în ce condiții nu se acordă

Tichetele de masă, numite generic, pentru că sumele acestui beneficiu extra-salarial se încarcă doar pe card, sunt o soluție a angajatorilor pentru suplimenta fără impozite venitul salariaților. Dar în 2026, regulile devin mai stricte.

Bonurile de masă rămân și în 2026 unul dintre cele mai utilizate beneficii extrasalariale din România, însă regulile de acordare sunt mai stricte decât mulți angajați cred. Legea stabilește clar că tichetele de masă se acordă exclusiv în funcție de zilele lucrate efectiv, nu pentru perioadele în care salariatul nu prestează activitate, chiar dacă acestea sunt zile libere plătite, explică Redacția.ro.

Potrivit legislației în vigoare, tichetele de masă trebuie prevăzute explicit în contractul individual de muncă, în regulamentul intern sau în contractul colectiv de muncă și trebuie evidențiate în Registrul general de evidență a salariaților (Reges-Online). Acordarea lor nu este automată și depinde strict de respectarea acestor condiții.

Ce se schimbă la tichetele de masă în 2026

În 2026, valoarea maximă a unui tichet de masă rămâne 45 de lei. Odată stabilită, această valoare nu poate fi redusă de angajator. Din punct de vedere fiscal, tichetele sunt supuse impozitului pe venit de 10% și contribuției de asigurări sociale de sănătate de 10%, dar sunt scutite de contribuția la pensii (CAS) și nu intră în plafonul de neimpozare de 33% aplicabil altor beneficii.

Un aspect care generează frecvent nemulțumiri este faptul că tichetele de masă nu se acordă pentru zilele de sărbători legale, concediul de odihnă, concediile medicale sau alte perioade în care angajatul nu lucrează efectiv. Explicația este una legală: tichetele reprezintă o alocație individuală de hrană aferentă zilelor de muncă, nu un drept general lunar.

Bonurile de masă sunt reglementate de Legea nr. 165/2018 privind biletele de valoare și sunt emise exclusiv în format electronic. Ele pot fi utilizate doar pentru plata mesei sau pentru achiziția de produse alimentare, în rețeaua unităților comerciale autorizate.

De acest beneficiu pot beneficia și angajații care lucrează de acasă, cei cu program parțial sau program inegal, precum și salariații mobili, cu condiția esențială de a avea funcția de bază la angajatorul care acordă tichetele.

Regula se aplică inclusiv în cazul persoanelor care au mai multe contracte de muncă sau ocupă mai multe funcții în cadrul aceleiași firme. În anumite situații, pot primi tichete de masă și salariații care lipsesc temporar de la muncă din motive neprevăzute, dar doar dacă absențele sunt recuperate ulterior, conform programului stabilit.

Valoarea de 45 de lei pentru un tichet de masă, stabilită în urma indexării din noiembrie anul trecut, va rămâne valabilă în primul semestru al anului 2026 și în primele trei luni ale semestrului al doilea, respectiv iulie, august și septembrie. Aceste reguli sunt considerate de mulți angajați parte a unui context mai larg de măsuri de austeritate, menite să limiteze costurile suportate de angajatori.

Recomandarea autorului: Ce este interzis să cumperi cu cardul de bonuri de masă

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți
16:20
Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți
CONTROVERSĂ Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj
16:00
Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj
INEDIT Miliardarii lumii au pus ochii pe furajele din România: Țiriac şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrană
15:22
Miliardarii lumii au pus ochii pe furajele din România: Țiriac şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrană
EXTERNE Fost însoțitor de bord, reținut pentru o escrocherie de mii de dolari. Cum făcea rost de bilete de avion gratuite
14:55
Fost însoțitor de bord, reținut pentru o escrocherie de mii de dolari. Cum făcea rost de bilete de avion gratuite
FLASH NEWS Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, desființează „scamatoria deficitului”: „Nu vreau să cred că dați dovadă de analfabetism bugetar”
14:29
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, desființează „scamatoria deficitului”: „Nu vreau să cred că dați dovadă de analfabetism bugetar”
ULTIMA ORĂ MAE prezintă garnitura de oficiali români care participă la Davos. Numele surpriză de pe listă
14:16
MAE prezintă garnitura de oficiali români care participă la Davos. Numele surpriză de pe listă
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Misterele jocului de ruletă (P)
EXCLUSIV Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
16:05
Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
CONTROVERSĂ Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii
15:59
Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii
EXCLUSIV Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
15:59
Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
FLASH NEWS Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
15:50
Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
FOTO O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă
15:47
O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă
FLASH NEWS Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei
15:41
Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei

Cele mai noi

Trimite acest link pe