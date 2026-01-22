Tichete de masă 2026 | Câți lei primești anul acesta și în ce condiții nu se acordă

Tichetele de masă, numite generic, pentru că sumele acestui beneficiu extra-salarial se încarcă doar pe card, sunt o soluție a angajatorilor pentru suplimenta fără impozite venitul salariaților. Dar în 2026, regulile devin mai stricte.

Bonurile de masă rămân și în 2026 unul dintre cele mai utilizate beneficii extrasalariale din România, însă regulile de acordare sunt mai stricte decât mulți angajați cred. Legea stabilește clar că tichetele de masă se acordă exclusiv în funcție de zilele lucrate efectiv, nu pentru perioadele în care salariatul nu prestează activitate, chiar dacă acestea sunt zile libere plătite, explică Redacția.ro.

Potrivit legislației în vigoare, tichetele de masă trebuie prevăzute explicit în contractul individual de muncă, în regulamentul intern sau în contractul colectiv de muncă și trebuie evidențiate în Registrul general de evidență a salariaților (Reges-Online). Acordarea lor nu este automată și depinde strict de respectarea acestor condiții.

Ce se schimbă la tichetele de masă în 2026

În 2026, valoarea maximă a unui tichet de masă rămâne 45 de lei. Odată stabilită, această valoare nu poate fi redusă de angajator. Din punct de vedere fiscal, tichetele sunt supuse impozitului pe venit de 10% și contribuției de asigurări sociale de sănătate de 10%, dar sunt scutite de contribuția la pensii (CAS) și nu intră în plafonul de neimpozare de 33% aplicabil altor beneficii.

Un aspect care generează frecvent nemulțumiri este faptul că tichetele de masă nu se acordă pentru zilele de sărbători legale, concediul de odihnă, concediile medicale sau alte perioade în care angajatul nu lucrează efectiv. Explicația este una legală: tichetele reprezintă o alocație individuală de hrană aferentă zilelor de muncă, nu un drept general lunar.

Bonurile de masă sunt reglementate de Legea nr. 165/2018 privind biletele de valoare și sunt emise exclusiv în format electronic. Ele pot fi utilizate doar pentru plata mesei sau pentru achiziția de produse alimentare, în rețeaua unităților comerciale autorizate.

De acest beneficiu pot beneficia și angajații care lucrează de acasă, cei cu program parțial sau program inegal, precum și salariații mobili, cu condiția esențială de a avea funcția de bază la angajatorul care acordă tichetele.

Regula se aplică inclusiv în cazul persoanelor care au mai multe contracte de muncă sau ocupă mai multe funcții în cadrul aceleiași firme. În anumite situații, pot primi tichete de masă și salariații care lipsesc temporar de la muncă din motive neprevăzute, dar doar dacă absențele sunt recuperate ulterior, conform programului stabilit.

Valoarea de 45 de lei pentru un tichet de masă, stabilită în urma indexării din noiembrie anul trecut, va rămâne valabilă în primul semestru al anului 2026 și în primele trei luni ale semestrului al doilea, respectiv iulie, august și septembrie. Aceste reguli sunt considerate de mulți angajați parte a unui context mai larg de măsuri de austeritate, menite să limiteze costurile suportate de angajatori.

