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Nor uriaș de fum peste Timișoara. Oamenii sunt sfătuiți să stea în casă și să poarte măști

Elena Popescu
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Timișoara este afectată, pentru a doua zi, de un fum dens și înecăcios. Orașul a fost acoperit, din nou, de fum provenit de la incendiile de vegetație din Serbia.

Fumul a fost mai dens decât în ziua precedentă, iar vizibilitatea în anumite zone ale orașului și județului Timiș a fost redusă.

Direcția de Sănătate Publică Timiș le recomandă locuitorilor să ia măsuri pentru a limita expunerea. Una dintre principalele recomandări este menținerea ferestrelor închise, astfel încât aerul încărcat cu fum să nu pătrundă în locuințe.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să reducă deplasările și activitățile desfășurate în aer liber. Atunci când ieșirea din casă nu poate fi evitată, autoritățile recomandă purtarea unei măști de protecție respiratorie.

”Informăm că această situație poate duce la accentuarea simptomatologiei respiratorii în special la persoanele vulnerabile cu patologie respiratorie cronică și cardiovasculară”, a transmis DSP Timiș.

Copiii și vârstnicii, printre cei mai vulnerabili

Fumul provenit din incendii poate afecta în special persoanele care suferă de astm, alte boli respiratorii cronice sau afecțiuni cardiovasculare. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor și persoanelor vârstnice. Acestea sunt sfătuite să petreacă cât mai puțin timp în aer liber și să țină geamurile locuințelor închise.

Persoanele diagnosticate cu boli pulmonare sau cardiovasculare cronice ar trebui să evite activitățile în exterior atât timp cât persistă concentrațiile ridicate de fum.

Autoritățile recomandă, de asemenea, limitarea activităților în aer liber, inclusiv a muncii desfășurate în exterior. În cazul evenimentelor la care participă un număr mare de persoane, precum competiții sportive, festivaluri sau târguri, organizatorii sunt sfătuiți să ia în calcul amânarea acestora.

Situația este monitorizată de autorități, în condițiile în care incendiile din Serbia continuă să afecteze calitatea aerului din vestul României.

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