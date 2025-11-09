Prima pagină » Actualitate » Titiana Popa, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”: „Rugăciunea se poate face oricând, oriunde și oricât”

Titiana Popa, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”: „Rugăciunea se poate face oricând, oriunde și oricât”

09 nov. 2025, 15:35, Actualitate
Titiana Popa, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”: „Rugăciunea se poate face oricând, oriunde și oricât”

În ultimul podcast „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat sâmbătă, 8 noiembrie 2025, tema adusă în discuție a fost vindecarea sufletului prin credință, energie și Cuvânt. Titiana Popa, femeia care vorbește despre legătura tainică dintre trup, spirit și divinitate, și despre miracolele care se nasc acolo unde medicina clasică pare să nu mai poată ajuta, a fost invitata emisiunii.

Dialogul le-a oferit ascultătorilor posibilitatea să descopere rugăciunea care curăță energiile nefavorabile, metodele de testare kinesiologică.

„O rugăciune se poate face oricând”

Totodată, au fost „dezvelite” și cauzele ascunse ale dezechilibrelor fizice și emoționale, iar urmăritorii au putut afla care sunt primii pași spre armonie interioară.

„Cred că o rugăciune se poate face oricând, în orice cadru și în orice moment al vieții noastre. Biserica ne învață foarte clar: mergem la Liturghie, dar suntem obligați să săvârșim acea Liturghie de după Liturghie. Să-L iei pe Hristos acasă, în sufletul tău, acolo să-L folosești!”, spune Titiana Popa, subliniind importanța trăirii continue a credinței.

„Ţi se oferă prin Sf. Împărtăşanie. Îi ceri ajutorul său nu? Sau îl închidem într-un sertar? Cere şi ţi se va da, bate şi ţi se va deschide. Nu am făcut altceva”, mai precizează Titiana Popa.

Într-un dialog sincer și emoționant, invitata a mărturisit că rugăciunea este centrul oricărui proces de vindecare spirituală. Folosindu-se de această „unealtă” atât de simplă, omul își poate deschide inima către Divinitate și poate restabili echilibrul interior.

„Eu încep orice sesiune cu rugăciunea Tatăl Nostru și finalizez cu Împărate Ceresc, Sfânta Treime, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Tatăl Nostru și la sfârșit adaug mulțumire pentru tot adevărul dat”, povestește Titiana Popa.

Episodul abordează, de asemenea, teme precum vindecarea sufletului prin curățarea energiilor negative, testarea kinesiologică și activarea scutului de protecție împotriva duhurilor nefavorabile. Dialogul dintre Adrian Artene și Titiana Popa a oferit o perspectivă aparte asupra relației dintre știință, spiritualitate și credință.

Prin mărturia sa, Titiana Popa i-a invitat pe români să redescopere rugăciunea ca act de vindecare și conștientizare, o formă de terapie a sufletului care depășește granițele religioase.

Episodul complet poate fi urmărit pe canalul oficial de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Reputatul profesor Horațiu Moldovan dezvăluie secretele inimii la ”Altceva cu Adrian Artene”: ”Avem inimi de femei în trupuri de bărbat”

Citește și

VIDEO Președintele Nicușor Dan s-a ÎNCURCAT din nou. De data asta în foi, în timpul unui discurs
16:49
Președintele Nicușor Dan s-a ÎNCURCAT din nou. De data asta în foi, în timpul unui discurs
UTILE În așteptarea vortexului polar. Țeava de încălzire frige, caloriferul rămâne călâi. Cum procedezi
16:27
În așteptarea vortexului polar. Țeava de încălzire frige, caloriferul rămâne călâi. Cum procedezi
EXTERNE Dezvăluirile NATO: Zelenski a sunat din buncăr în prima zi a războiului din Ucraina și a cerut Alianței să oprească atacurile. Răspunsul? „Nu vom risca un al treilea război mondial”
15:31
Dezvăluirile NATO: Zelenski a sunat din buncăr în prima zi a războiului din Ucraina și a cerut Alianței să oprească atacurile. Răspunsul? „Nu vom risca un al treilea război mondial”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești”
15:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești”
VIDEO Titiana Popa, la podcast „Altceva cu Adrian Artene”, despre vindecarea sufletului prin credință. „Cu ajutorul RUGĂCIUNII accesăm subconştientul”
14:59
Titiana Popa, la podcast „Altceva cu Adrian Artene”, despre vindecarea sufletului prin credință. „Cu ajutorul RUGĂCIUNII accesăm subconştientul”
ACTUALITATE Gândul a cerut părerea istoricilor despre momentul de la Cotroceni: A. Niculescu: „Jandarmeria are de spălat niște păcate, pentru că au fost mai bine de 40 de ani trupe de securitate”/ M. Manea – „România a intrat într-o altă epocă decât eram obișnuiți. Românii întotdeauna au privit către Franța”/ A. Cioroianu: „Nu văd ce legătură are cu francezii, că nu-i omagiem pe francezi, cel mult omagiem Jandarmeria Română.“
14:36
Gândul a cerut părerea istoricilor despre momentul de la Cotroceni: A. Niculescu: „Jandarmeria are de spălat niște păcate, pentru că au fost mai bine de 40 de ani trupe de securitate”/ M. Manea – „România a intrat într-o altă epocă decât eram obișnuiți. Românii întotdeauna au privit către Franța”/ A. Cioroianu: „Nu văd ce legătură are cu francezii, că nu-i omagiem pe francezi, cel mult omagiem Jandarmeria Română.“
Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Ce a descoperit un locatar din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Becali, Antonia și frații Tate sunt păziți de oameni cu dosare grele. Cine are cel mai periculos bodyguard din showbiz?
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Cum să te eliberezi de nevoia de a fi validat de oricine
FLASH NEWS Accident terifiant la Iași. O mașină a fost filmată când s-a rostogolit pe trotuar. Mai mulți pietoni au fost la un pas să fie striviți
16:57
Accident terifiant la Iași. O mașină a fost filmată când s-a rostogolit pe trotuar. Mai mulți pietoni au fost la un pas să fie striviți
JUSTIȚIE Reacție DURĂ din partea magistraților: „Oana Gheorghiu și-a început mandatul luând la țintă statul de drept”
16:28
Reacție DURĂ din partea magistraților: „Oana Gheorghiu și-a început mandatul luând la țintă statul de drept”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe GÂNDUL. Invitat: Ion Cristoiu
16:15
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe GÂNDUL. Invitat: Ion Cristoiu
EXTERNE Angelina Jolie oferă detalii tulburătoare despre vizita ei în Ucraina: „Dronele sunt folosite pentru a urmări, vâna și teroriza oamenii. Am fost nevoiți să ne oprim“
16:11
Angelina Jolie oferă detalii tulburătoare despre vizita ei în Ucraina: „Dronele sunt folosite pentru a urmări, vâna și teroriza oamenii. Am fost nevoiți să ne oprim“
PODCAST ALTCEVA Titiana Popa, despre pictura în ulei: „Îmi dă PUTERE, am fost părtașă la așa lucrare a lui Dumnezeu”
16:10
Titiana Popa, despre pictura în ulei: „Îmi dă PUTERE, am fost părtașă la așa lucrare a lui Dumnezeu”
RĂZBOI Puțină glorie, mult SÂNGE. Ținta „Pokrovsk” și noul război de uzură al lui Putin. Moscova a schimbat strategia din mers: „Ar putea funcționa”
15:42
Puțină glorie, mult SÂNGE. Ținta „Pokrovsk” și noul război de uzură al lui Putin. Moscova a schimbat strategia din mers: „Ar putea funcționa”