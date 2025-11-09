Titiana Popa, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”: „Rugăciunea se poate face oricând, oriunde și oricât”

În ultimul podcast „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat sâmbătă, 8 noiembrie 2025, tema adusă în discuție a fost vindecarea sufletului prin credință, energie și Cuvânt. Titiana Popa, femeia care vorbește despre legătura tainică dintre trup, spirit și divinitate, și despre miracolele care se nasc acolo unde medicina clasică pare să nu mai poată ajuta, a fost invitata emisiunii.

Dialogul le-a oferit ascultătorilor posibilitatea să descopere rugăciunea care curăță energiile nefavorabile, metodele de testare kinesiologică.

„O rugăciune se poate face oricând”

Totodată, au fost „dezvelite” și cauzele ascunse ale dezechilibrelor fizice și emoționale, iar urmăritorii au putut afla care sunt primii pași spre armonie interioară.

„Cred că o rugăciune se poate face oricând, în orice cadru și în orice moment al vieții noastre. Biserica ne învață foarte clar: mergem la Liturghie, dar suntem obligați să săvârșim acea Liturghie de după Liturghie. Să-L iei pe Hristos acasă, în sufletul tău, acolo să-L folosești!”, spune Titiana Popa, subliniind importanța trăirii continue a credinței.

„Ţi se oferă prin Sf. Împărtăşanie. Îi ceri ajutorul său nu? Sau îl închidem într-un sertar? Cere şi ţi se va da, bate şi ţi se va deschide. Nu am făcut altceva”, mai precizează Titiana Popa.

Într-un dialog sincer și emoționant, invitata a mărturisit că rugăciunea este centrul oricărui proces de vindecare spirituală. Folosindu-se de această „unealtă” atât de simplă, omul își poate deschide inima către Divinitate și poate restabili echilibrul interior.

„Eu încep orice sesiune cu rugăciunea Tatăl Nostru și finalizez cu Împărate Ceresc, Sfânta Treime, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Tatăl Nostru și la sfârșit adaug mulțumire pentru tot adevărul dat”, povestește Titiana Popa.

Episodul abordează, de asemenea, teme precum vindecarea sufletului prin curățarea energiilor negative, testarea kinesiologică și activarea scutului de protecție împotriva duhurilor nefavorabile. Dialogul dintre Adrian Artene și Titiana Popa a oferit o perspectivă aparte asupra relației dintre știință, spiritualitate și credință.

Prin mărturia sa, Titiana Popa i-a invitat pe români să redescopere rugăciunea ca act de vindecare și conștientizare, o formă de terapie a sufletului care depășește granițele religioase.

Episodul complet poate fi urmărit pe canalul oficial de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”.

