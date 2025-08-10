Prima pagină » Actualitate » Titus Corlățean intră în cursa pentru șefia PSD: „Suntem acum undeva aproape de derizoriu“

Titus Corlățean intră în cursa pentru șefia PSD: „Suntem acum undeva aproape de derizoriu“

10 aug. 2025, 21:07, Știri politice
Titus Corlățean intră în cursa pentru șefia PSD:

Senatorul Titus Corlățean a anunțat oficial că va candida la șefia PSD. Decizia vine după o perioadă în care social-democratul, figură marcantă a partidului, declarase că nu va intra în cursa pentru conducerea PSD, subliniind însă nevoia unei schimbări profunde în interiorul partidului.

Întrebat dacă a avut în ultima perioadă întrevederi secrete cu alți actuali sau foști lideri ai partidului, precum Șerban Nicolae, Robert Cazanciuc, Dragoș Benea sau Victor Ponta, Corlățean a negat caracterul secret al discuțiilor.

„Nu facem chestiuni în obscuritate, discut cu colegii de foarte multă vreme, m-au căutat, sunt foarte mulți oameni care împărtășesc ideile de revitalizare a partidului, oameni corecți, pregătiți, educați, cu școala la zi, corectă, cu diploma pe masă, oameni cu credibilitate, care să știe limbi străine și să redea speranța unui partid care trebuie să rămână pilonul principal al spectrului politic românesc. Suntem acum (n.r ca formațiune politică) undeva aproape de derizoriu“, a declarat Titus Corlățean, duminică seară, la Antena 3.

Vulcanul de sub PSD

„Am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate de a candida ca președinte la conducerea PSD. Nu sunt singur, sunt mulți colegi care împărtășesc aceste idei. E un proiect al partidului, din interiorul partidului, sunt membri PSD, sub lideri care sunt pragmatici, prudenți. Sunt oameni în PSD, o mare de membri și simpatizanți, care doresc o schimbare în bine.

E un vulcan și oamenii aceștia nu înțeleg ce se află sub ei. Va fi un proiect sincer de relansare, reînnoire, bazat pe oameni pregătiți, de bună calitate, credibili și cu moralitate, reîntorcându-ne la teme esențiale, naționale, de identitate, pe care, din păcate, PSD le-a abandonat“, a mai declarat Corlățean la Antena 3.

De-a lungul lunii iulie, Corlățean a pledat public pentru o „discuție reală” în PSD și pentru ieșirea din zona prudenței și a „șoptelilor” care, în opinia sa, paralizează partidul, însă, atunci, a negat că ar avea intenția de a candida. Între timp pare că s-a răzgândit.

