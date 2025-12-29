Prima pagină » Actualitate » Toate detaliile despre operațiunile RAR, în 2026. Ce trebuie să știe șoferii

Toate detaliile despre operațiunile RAR, în 2026. Ce trebuie să știe șoferii

29 dec. 2025, 17:37, Actualitate
Toate detaliile despre operațiunile RAR, în 2026. Ce trebuie să știe șoferii
Șoferii care vor să înmatriculeze un autoturism în România, în 2026, trebuie să știe exact unde se plătește taxa RAR, ce verificări face Registrul Auto Român și care sunt pașii obligatorii. RAR este instituția aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care analizează tehnic vehiculele, eliberează documente oficiale și permite circulația legală pe drumurile publice.

Instituția are ca rol principal siguranța rutieră, verificarea calității tehnice a vehiculelor și protecția mediului.

Așadar, toate autoturismele aduse din străinătate sau cele care nu au mai fost înmatriculate în România trebuie să treacă prin procedurile RAR înainte de obținerea numerelor definitive.

În urma verificărilor efectuate de specialiștii RAR, sunt emise documente esențiale precum cartea de identitate a vehiculului (CIV), certificatul de autenticitate și, după caz, inspecția tehnică periodică (ITP).

Taxa RAR se plătește exclusiv la reprezentanțele Registrului Auto Român, în momentul prezentării vehiculului la verificare, iar procedura se poate realiza în orice centru RAR din țară, indiferent de județul de domiciliu al solicitantului.

În fiecare reședință de județ există cel puțin un centru RAR, iar proprietarii de mașini au obligația să se prezinte la acest centru după achiziția unui autovehicul, informează Știrile Pro TV.

Pentru efectuarea RAR-ului este obligatorie o programare prealabilă, care se face în zilele lucrătoare, de luni până vineri. E bine de știut că, începând cu anul 2026, programările la RAR nu mai pot fi anulate. Tocmai de aceea, proprietarii sunt sfătuiți să se asigure că vehiculul este pregătit tehnic înainte de rezervarea unei date.

La prezentare, șoferul trebuie să se deplaseze cu mașina la sediul RAR, să aibă asupra sa numărul de programare și actele necesare. Plata taxei RAR se face pentru fiecare serviciu solicitat, iar valoarea diferă în funcție de operațiunile efectuate, precum emiterea cărții de identitate, certificatul de autenticitate sau ITP-ul pentru vehiculele neînmatriculate.

La RAR se realizează o analiză tehnică detaliată a vehiculului, fiind verificate seriile de identificare, elementele constructive, conformitatea cu datele din documente și starea generală a autoturismului.

Tot în cadrul RAR se stabilesc datele oficiale care vor apărea în cartea de identitate românească a mașinii.

Pentru finalizarea procedurii și obținerea documentelor, proprietarul trebuie să prezinte actul de identitate al solicitantului, documentele de înmatriculare din statul de proveniență al vehiculului, factura sau contractul de vânzare-cumpărare, certificatul de conformitate european (COC), obligatoriu pentru mașinile fabricate după anul 2018 și o cererea care este completată la sediul RAR.

Înainte de prezentarea la RAR, proprietarii trebuie să verifice dacă pot circula legal cu vehiculul. Astfel, mașinile trebuie să aibă plăcuțe străine valabile sau plăcuțe provizorii, în cazul în care numerele definitive nu au fost încă obținute.

Totodată, autoturismul respectiv trebuie să respecte toate specificațiile tehnice menționate în documente, pentru a trece verificările.

După finalizarea controlului și achitarea taxei, RAR eliberează cartea de identitate a vehiculului, certificatul de autenticitate și, după caz, inspecția tehnică. Aceste documente sunt obligatorii pentru continuarea procesului de înmatriculare în România.

