Oana Ţoiu, a afișat duminică seară nunărul 10 alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul pe care naţionalele României şi Austriei. A fost cu noroc maxim, România a câștigat cu 1-0, nesperat, dar previzionat.

Să înceapă meciul!

”Să înceapă meciul! Mă bucur să o am alături pe colega mea, ministrul federal Beate Meinl-Reisinger, şi să ne susţinem echipele naţionale la meciul România-Austria din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale 2026. Bine ai venit la Bucureşti, dragă Beate, şi fie ca cea mai bună echipă să câştige”, a scris Oana Ţoiu războinică pe reţeaua X, distribuind şi mai multe fotografii.

Oana Ţoiu a fost prezentă şi la un meci de la acţiunea precedentă a echipei naţionale, în septembrie, cu ghinion.

La 5 septembrie, ea a asistat, tot pe Arena Naţională, la o partidă amicală împotriva Canadei, pierdută de tricolori cu 0-3.

Alături de ministrul de Externe au fost atunci ambasadorul Mexicului în România, Amparo Anguiano, adjunctul şefului misiunii, Alys Spensley şi ambasadorul Canadei în România, Gavin Buchan.