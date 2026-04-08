Toni Neacșu intervine în scandalul Realitatea TV și aduce aminte de o hotărâre judecătoarească: „Actul dedus judecăţii a fost emis cu exces de putere”
Toni Neacșu intervine în scandalul Realitatea Plus, după ce CNA a decis închiderea postului de televiziune. Avocatul i-a transmis lui Mircea Toma, membru CNA, un citat dintr-o hotărâre judecătorească a instanței supreme.

Avocatul a subliniat că soluția ICCJ este fără dubiu, așadar, dacă la data deciziei CNA amenzile sunt plătite retragerea licenţei este un ”abuz juridic”.

”Întâmplarea face să urmăresc live ședinta CNA în care se rediscută suspendarea licenței Realitatea.
Țin sa-i transmit d-lui Mircea Toma care știe ca-i port respect, un citat dintr-o hotărâre judecătorească a instanței supreme, de care cred ca ar trebui sa țină seama, alături de colegii domniei sale.
Soluția ICCJ este fără dubiu: dacă la data deciziei CNA amenzile sunt plătite retragerea licenţei este un abuz juridic, un exces de putere care va duce la anularea ei in justiție.
Pentru că membrii CNA nu sunt juriști vă rog pe cine poate să le transmită acest text membrilor CNA pe care îi aveți în contacte. Cred că e important ca legea să triumfe, indiferent de context”, a scris Toni Neacșu pe pagina sa de Facebook.
În continuare, Toni Neacșu a postat decizia ICCJ, din care reiese că retragerea unei licențe audiovizuale pentru nedepunerea în termen a dovezii de plată a unor amenzi reprezintă o măsură excesivă, dacă respectivele amenzi au fost achitate înainte de momentul emiterii deciziei de sancționare. Instanța a arătat că dispozițiile art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 504/2002 trebuie interpretate în sensul scopului lor, acela de a asigura plata efectivă a amenzilor, și nu de a sancționa în mod rigid nerespectarea unui termen formal.

În cauză, deși societatea sancționată nu a depus în termenul legal de 6 luni dovezile de plată, aceasta achitase integral amenzile până la data de 16 septembrie 2019, anterior emiterii deciziei de retragere a licenței de către Consiliul Național al Audiovizualului, din 8 octombrie 2019. Cu toate acestea, autoritatea a aplicat sancțiunea maximă, considerând exclusiv faptul că termenul procedural nu fusese respectat.

„Aşadar, Înalta Curte constată că, într-o interpretare corectă a textului de lege, obligaţia depunerii dovezii de achitare a amenzii este menită să asigure plata acesteia de către contravenient, iar odată dovedită îndeplinirea obligaţiei de plată a amenzii chiar şi ulterior termenului de 6 luni de la aplicarea lor, dar înainte de luarea unei decizii de către Consiliu în temeiul art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 504/2002, retragerea licenţei audiovizuale reprezintă o măsură excesivă, disproporţionată, vădind o aplicare strict formală a textului de lege.
În speţă, la data emiterii Deciziei nr. 881/08.10.2019, intimata-reclamantă depusese dovezilor de achitare a amenzilor impuse de Consiliu în perioada 2015-2018, din care rezultă că aceste obligaţii erau stinse în totalitate la data de 16.09.2019. Cu toate acestea, recurentul-pârât a reţinut că dovezile nu au fost depuse în termenul de 6 luni de la data aplicării fiecărei amenzi, făcând aplicarea formală a art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 504/2002. Este de observat că, în şedinţa anterioară, din 10.09.2019, CNA a solicitat relaţii atât reclamantei, cât şi organului fiscal, cu privire la situaţia plăţii amenzilor aplicate, conduită contradictorie în condiţiile în care, astfel cum a susţinut Consiliul în cursul judecăţii cauzei, nu era relevantă achitarea amenzilor, ci depunerea dovezilor de plată în termen de 6 luni de la aplicarea lor”, se arată în decizie.

De asemenea, judecătorii au remarcat caracterul contradictoriu al conduitei CNA, care solicitase anterior informații privind plata efectivă a amenzilor, deși ulterior a susținut că acest aspect nu este relevant.

În consecință, Înalta Curte a concluzionat că sancțiunea retragerii licenței este disproporționată în raport cu scopul legii, subliniind că aplicarea normelor juridice nu trebuie să se reducă la un exercițiu formal, ci trebuie să țină cont de situația concretă și de finalitatea reglementării.

”Faţă de aceste aspecte, Înalta Curte constată că, deşi intimata-reclamantă nu a achitat şi depus dovezile de plată a amenzilor în termenul prevăzut de lege, la data emiterii Deciziei nr. 881/08.10.2019 aceste dovezi erau puse la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, astfel că măsura dispusă prin actul administrativ contestat reflectă un formalism excesiv, datorat unei incorecte interpretări a dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 504/2002, criticile recurentului-pârât fiind nefondate.
Caracterul excesiv şi formal al deciziei contestate nu este înlăturat de împrejurarea că, la baza emiterii deciziei, au stat dezbateri purtate pe parcursul a cinci şedinţe publice, astfel cum susţine pârâtul, câtă vreme formalismul deciziei este dat de modul de interpretare şi aplicare de către Consiliu a dispoziţiilor legale, iar nu de procedura urmată în adoptarea deciziei.”

