Toni Neacșu: Președintele României pare că este singurul care urmărește păstrarea actualei coaliții de guvernare

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, avocatul Adrian Toni Neacșu a transmis că, după părerea sa, Nicușor Dan este singurul care urmărește păstrarea actualei coaliții de guvernare.

Neacșu a menționat că în timp ce PSD și PNL și-au schimbat discursul în legătură cu AUR, partid pe care îl curtează, potrivit avocatului, pentru voturi, Nicușor Dan nu ia deloc în calcul desemnarea unui premier susținut de partidul lui George Simion. Avocatul a mai menționat că tot ce poate face șeful statului în această perioadă este să medieze un conflict între ”certăreți”.

Avocatul Toni Neacșu explică ce poate face Nicușor Dan având în vedere actuala criză politică

”Președintele României pare că este singurul care urmărește păstrarea actualei coaliții de guvernare. Observați că în timp ce atât PSD cât și PNL și-au schimbat radical discursul și comportamentul față de AUR, pe care direct sau indirect îl curtează pentru voturi, Nicușor Dan este cel care a a exclus, total nepotrivit din punct de vedere constituțional, desemnarea unui premier susținut de AUR și a omis al doilea partid din Parlament de la discuțiile politice care au loc acum la Cotroceni.

Problema este că, în aceasta fază a scandalului guvernamental, Nicușor Dan nu prea are atribuții și puteri constituționale. Cât timp Ilie Bolojan este încă premier nu prea poate face nimic, decât să medieze o discuție între certăreți”, a scris Toni Neacșu.

Toni Neacșu: ”Președintele nu va putea face nimic decât să temporizeze lucrurile”

Avocatul a transmis că Nicușor Dan va trebui să temporizeze lucrurile în perioada următoare, prin procedurile legale pe care le are la dispoziție, prima pe care ar putea să o ia în calcul fiind încercarea acestuia de a amâna momentul depunerii moțiunii de cenzură a PSD. Toni Neacșu a menționat că președintele poate face asta pentru că demisiile pe care miniștrii PSD le vor depune mâine nu produc efecte imediate, acestea ajungând la șeful statului, care ar urma să ia act de ele și să conteste posturile de ministru vacante.

”Tocmai de aceea cred că președintele nu va putea face nimic decât să temporizeze lucrurile, folosind procedurile legale. O primă astfel de șansă ar putea fi să încerce momentul amânării depunerii moțiunii de cenzură a PSD, astfel încât să fie nevoiți să o voteze (sau nu) pe cea depusă de AUR, adică până undeva pe 13-14 mai.

Președintele poate face asta pentru că demisiile de mâine ale miniștrilor PSD nu produc efecte imediat. Demisiile se trimit la președinție care trebuie să ia act de ele și să constate posturile de ministru vacante. Legea îi permite un termen de până la 15 zile pentru a face asta. Dacă mai punem că Ilie Bolojan nu e obligat să trimită acele demisii la președinte mai devreme de 5 zile, cam ajungem în buza momentului în care AUR își va depune moțiunea de cenzură. Până la publicarea decretelor președintelui în Monitorul Oficial miniștrii demisionari rămân oficial în funcție și sunt responsabilitatea pentru funcționarea ministerelor respective. Ar fi destul de ciudat ca PSD să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului în care încă mai are miniștri.

De ce are nevoie Nicușor Dan nevoie de timp? Pentru a se liniști lucrurile și pentru a-și impune compromisul, adică schimbarea premierului Bolojan cu alt premier dar nu acum ci cât mai târziu în vară, astfel încat să nu pară că acesta pleacă înfrânt.

Vom vedea”, a încheiat Toni Neacșu.