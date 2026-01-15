Toni Neacșu semnalează că CCR trebuie să verifice starea de incompatibilitate a judecătorului Dragoș Dacian: „Situația se complică”

Avocatul Toni Neacșu susține că mandatul judecătorului CCR Dragoș Dacian se află într-o situație juridică problematică și că instituția are obligația de a verifica existența unei stări de incompatibilitate.

Într-o postare publică, Toni Neacșu arată că, potrivit unor documente de la Registrul Comerțului prezentate de avocata Silvia Uscov, Dragoș Dacian deține în continuare calitatea de persoană împuternicită într-o societate comercială pe acțiuni, RADONCONTROL SA, precum și funcția de administrator, în nume propriu, al fundației care este acționar al societății. Mandatul său în aceste funcții este valabil până la 26 aprilie 2026.

„Dul Dragoș Dacian a fost numit judecător la 9 iulie 2025, începând cu 13 iulie 2025. Potrivit art. 61 alin 4 din Legea 47/1992 „Funcția de judecător este incompatibilă cu oricare altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul juridic superior”. Potrivit art. 67 alin 1 lit. b), mandatul de judecător CCR încetează de drept la împlinirea a 6 luni de incompatibilitate. Pe 13 ianuarie 2026 mandatul domnului Dragoș Dacian a încetat de drept, pentru că nu și-a rezolvat situația de incompatibilitate. Constarea încetării se face de Plenul CCR. Potrivit art. 62 din lege, „În cazul în care candidatul ocupă o funcție incompatibilă cu aceea de judecător al Curții Constituționale (..), acordul trebuie să cuprindă angajamentul candidatului de a demisiona, la data numirii, din acea funcție,” a precizat acesta.

Potrivit lui Toni Neacșu, la momentul numirii, candidatul trebuia să-și asume în scris demisia din orice funcție incompatibilă, chiar de la data numirii. În acest context, CCR ar avea obligația să verifice situația lui Dragoș Dacian prin raportare la datele oficiale de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Acesta susține că nici Curtea de Apel București nu poate ignora aceste aspecte în analiza cererii de suspendare a decretului de numire, deoarece există cel puțin o aparență de nelegalitate a mandatului.

