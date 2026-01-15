Prima pagină » Actualitate » Toni Neacșu semnalează că CCR trebuie să verifice starea de incompatibilitate a judecătorului Dragoș Dacian: „Situația se complică”

Toni Neacșu semnalează că CCR trebuie să verifice starea de incompatibilitate a judecătorului Dragoș Dacian: „Situația se complică”

Bianca Dogaru
15 ian. 2026, 12:56, Actualitate
Toni Neacșu semnalează că CCR trebuie să verifice starea de incompatibilitate a judecătorului Dragoș Dacian:

Avocatul Toni Neacșu susține că mandatul judecătorului CCR Dragoș Dacian se află într-o situație juridică problematică și că instituția are obligația de a verifica existența unei stări de incompatibilitate.

Într-o postare publică, Toni Neacșu arată că, potrivit unor documente de la Registrul Comerțului prezentate de avocata Silvia Uscov, Dragoș Dacian deține în continuare calitatea de persoană împuternicită într-o societate comercială pe acțiuni, RADONCONTROL SA, precum și funcția de administrator, în nume propriu, al fundației care este acționar al societății. Mandatul său în aceste funcții este valabil până la 26 aprilie 2026.

„Dul Dragoș Dacian a fost numit judecător la 9 iulie 2025, începând cu 13 iulie 2025.
Potrivit art. 61 alin 4 din Legea 47/1992 „Funcția de judecător este incompatibilă cu oricare altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul juridic superior”. Potrivit art. 67 alin 1 lit. b), mandatul de judecător CCR încetează de drept la împlinirea a 6 luni de incompatibilitate. Pe 13 ianuarie 2026 mandatul domnului Dragoș Dacian a încetat de drept, pentru că nu și-a rezolvat situația de incompatibilitate. Constarea încetării se face de Plenul CCR. Potrivit art. 62 din lege, „În cazul în care candidatul ocupă o funcție incompatibilă cu aceea de judecător al Curții Constituționale (..), acordul trebuie să cuprindă angajamentul candidatului de a demisiona, la data numirii, din acea funcție,” a precizat acesta. 

Potrivit lui Toni Neacșu, la momentul numirii, candidatul trebuia să-și asume în scris demisia din orice funcție incompatibilă, chiar de la data numirii. În acest context, CCR ar avea obligația să verifice situația lui Dragoș Dacian prin raportare la datele oficiale de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Acesta susține că nici Curtea de Apel București nu poate ignora aceste aspecte în analiza cererii de suspendare a decretului de numire, deoarece există cel puțin o aparență de nelegalitate a mandatului.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

IMOBILIARE Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie
12:38
Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie
ECONOMIE INS: Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, în primele 11 luni din 2025
12:31
INS: Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, în primele 11 luni din 2025
EVENIMENT Două proteste, organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității, au loc astăzi în București
12:28
Două proteste, organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității, au loc astăzi în București
DECIZIE Republica Moldova reacționează la decizia SUA de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii moldoveni: „Impactul este limitat”
11:52
Republica Moldova reacționează la decizia SUA de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii moldoveni: „Impactul este limitat”
ULTIMA ORĂ Salvamont Argeş avertizează: „Risc de avalanşă în Munţii Făgăraş. Evitaţi traseele alpine”
11:48
Salvamont Argeş avertizează: „Risc de avalanşă în Munţii Făgăraş. Evitaţi traseele alpine”
FLASH NEWS Ministrul Demeter András István, de Ziua Culturii: „Cultura ne ajută să traversăm timpurile dificile fără să ne pierdem sensul”
11:27
Ministrul Demeter András István, de Ziua Culturii: „Cultura ne ajută să traversăm timpurile dificile fără să ne pierdem sensul”
Mediafax
Reuters: Trump susține că Zelenski, nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Presa franceză scrie că Dacia pregătește un nou model. Cum se va chema și cât ar putea costa?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce uneori nu avem deloc motivație
FLASH NEWS Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români
12:52
Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români
FLASH NEWS Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Având în vedere evenimentele politice din ultimul timp, cred că e un „moment bun” pentru a începe să bem
12:50
Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Având în vedere evenimentele politice din ultimul timp, cred că e un „moment bun” pentru a începe să bem
FLASH NEWS Curtea de Apel București dă undă verde Comitetului pentru Justiție al lui Bolojan
12:29
Curtea de Apel București dă undă verde Comitetului pentru Justiție al lui Bolojan
FLASH NEWS Mîndruță îl ceartă pe Trump după ce a spus că vrea să evite un război între SUA și Iran: „Trump a făcut stânga-mprejur”
12:12
Mîndruță îl ceartă pe Trump după ce a spus că vrea să evite un război între SUA și Iran: „Trump a făcut stânga-mprejur”
FLASH NEWS Doi oameni au murit în Thailanda după ce o altă macara s-a prăbușit. Aceeași firmă este implicată în ambele tragedii
12:08
Doi oameni au murit în Thailanda după ce o altă macara s-a prăbușit. Aceeași firmă este implicată în ambele tragedii
VIDEO Ion Cristoiu: Diversiunea second hand Plagiatul lui Radu Marinescu s-a pleoștit
11:55
Ion Cristoiu: Diversiunea second hand Plagiatul lui Radu Marinescu s-a pleoștit

Cele mai noi

Trimite acest link pe