Curtea de Apel București amână procesul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, pentru 16 ianuarie. Ce acuzații le sunt aduse

05 ian. 2026, 12:24, Justiție
UPDATE. Instanța a amânat procesul pentru 16 ianuarie. În aceeași zi, Curtea Constituțională are fixat termen pe sesizarea privind constituționalitatea reformei pensiilor magistraților.

Curtea de Apel București a decis luni să respingă cererile de amânare formulate de judecătorii Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc, contestați în instanță după ce au fost numiți la Curtea Constituțională a României (CCR). Instanța a stabilit că procesul privind legalitatea numirii lor poate continua.

Cine judecă dosarul

Judecătoare în acest proces este Olimpiea Crețeanu, cea care i-a achitat, în anul 2013, pe omul de afaceri Ioan Niculae și pe șeful CJ Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul „Mită la PSD”. Judecătoarea Olimpiea Crețeanu a făcut cerere de abținere în acest dosar motivând că soțul sau are un contract de arenda cu omul de afaceri Ioan Niculae, inculpat în cauza pe care urma să-l judece, după cum rezulta actele publice din instanță. Cererea judecătoarei a fost însă respinsa pe motiv că situația „nu poate fi interpretata că fiind un interes având în vedere că se invoca o relație contractuala începută anterior repartizării dosarului, relație ce nu are legătură cu soluționarea prezentului dosar”.

Olimpiea Crețeanu a fost locțiitoare a președintelui Biroul Electoral al Sectorului 1 la alegerile locale din anul 2020, când primăria a fost câștigată de Clotilde Armand (USR), însă scrutinul a fost contestat de PSD, care a cerut anularea alegerilor pe motiv de fraudă. Atunci a fost deschis și un dosar penal de Secția Specială, unde Olimpiea Crețeanu a fost audiată, după ce refuzase să semneze procesul-verbal cu rezultatul votului din Sectorul 1. Potrivit presei, ea ar fi susținut că au fost nereguli la numărarea voturilor.

Silvia Uscov (AUR) a depus contestația la CAB

Contestația a fost depusă la Curtea de Apel de avocata Silvia Uscov, membră a partidului AUR, care susține că ambii judecători nu îndeplinesc condiția de vechime de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământ juridic superior, cerută de Constituția României pentru funcția de membru al CCR.

Argumentul avocatei este că, potrivit Constituției, judecătorii Curții Constituționale trebuie să aibă o experiență solidă în domeniul juridic sau în predarea dreptului la nivel universitar. Uscov susține că Mihai Busuioc și Dacian Dragoș nu se încadrează în această cerință, chiar dacă au avut cariere notabile în administrație sau în învățământul superior, dar în contexte considerate interpretabile din punct de vedere juridic.

Judecătorul CCR Dacian Cosmin Dragoș a respins criticile, și spune că îndeplinește condițiile legale privind vechimea. El a arătat că a predat drept la nivel universitar și că experiența sa în domeniul juridic este clară, constituind o bază solidă pentru mandatul său la Curtea Constituțională.

Procesul de la Curtea de Apel vine într-un moment sensibil. Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe pe 16 ianuarie  asupra pensiilor magistraților, iar o eventuală suspendare a mandatelor celor doi judecători ar putea complica deciziile instituției.

Cum justifică avocata AUR decizia de a ataca numirile la CCR: ”Dacă sunt făcute cu încălcarea Constituției, ce garanție mai avem pentru drepturile noastre?”

O avocată AUR contestă numirea lui Dacian Dragoș la CCR: activitatea Curții ar putea fi blocată la deciderea pensiilor speciale

Cele mai noi