Un detaliu ignorat de mulți utilizatori devine tot mai important: modul în care formulezi o întrebare către un chatbot poate influența direct răspunsul primit. Cercetări recente arată că limbajul agresiv sau tensionat crește riscul de erori, în timp ce claritatea și politețea duc la rezultate mai bune.

Tonul cu care vorbești unui chatbot îți poate influența răspunsul

Studiile realizate de Anthropic, compania care a dezvoltat chatbotul Claude, arată că modelele de inteligență artificială nu procesează doar informația propriu-zisă, ci și contextul în care aceasta este transmisă.

Specialiștii vorbesc despre așa-numite „reprezentări interne” ale emoțiilor, mecanisme prin care AI-ul identifică tonul unei conversații și își ajustează răspunsul. Nu este vorba despre emoții reale, ci despre un mod de a replica tipare învățate din texte scrise de oameni.

Conceptul este explicat de cercetătorul Jack Lindsey, care subliniază că modelele lingvistice sunt antrenate pe volume uriașe de conținut unde emoția și limbajul sunt strâns legate.

Tonul negativ crește riscul de răspunsuri greșite

Rezultatele experimentelor indică un tipar clar: pe măsură ce conversația devine mai tensionată, scade și calitatea răspunsurilor.

În cazul chatbotului Claude, cercetătorii au observat că un limbaj marcat de frustrare sau disperare poate duce la apariția unor răspunsuri incorecte sau incomplete. În unele situații, sistemul recurge la ceea ce specialiștii numesc „reward hacking” – oferă o soluție aparent validă, fără să rezolve efectiv problema.

Fenomenul nu este izolat. Utilizatori ai Google Gemini au semnalat comportamente neobișnuite în conversații tensionate, inclusiv răspunsuri incoerente sau modificări neașteptate ale conținutului generat.

Cercetări realizate împreună cu experți de la University College London arată că aceste deviații apar mai frecvent în contexte încărcate emoțional.

Formulările simple și respectuoase dau rezultate mai bune

Datele analizate până acum indică faptul că solicitările clare și formulate politicos sunt, în medie, mai eficiente.

Specialiștii recomandă evitarea limbajului agresiv sau grăbit, dar și a exagerărilor. Un ton prea insistent sau lingușitor poate afecta, la rândul lui, calitatea răspunsului. În schimb, exprimările directe, însoțite de formule de bază precum „te rog” sau „mulțumesc”, ajută la structurarea mai bună a cererilor.

Impactul nu se oprește la tehnologie

Experții atrag atenția că aceste interacțiuni au și o componentă umană. Modul în care utilizatorii comunică, chiar și cu sisteme automate, poate influența obiceiurile de zi cu zi.

Un comportament constant agresiv, chiar și în raport cu un chatbot, poate afecta pe termen lung stilul de comunicare. În schimb, menținerea unui ton echilibrat contribuie la relații mai sănătoase în viața reală.

Chatboturile nu au emoții, dar reacționează la modul în care sunt abordate. Diferența dintre un răspuns util și unul problematic ține de felul în care alegi să formulezi întrebarea.

Recomandarea autorului: