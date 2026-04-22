Tonul cu care vorbești unui chatbot îți poate strica răspunsul. Ce arată studiile recente despre inteligența artificială

Un detaliu ignorat de mulți utilizatori devine tot mai important: modul în care formulezi o întrebare către un chatbot poate influența direct răspunsul primit. Cercetări recente arată că limbajul agresiv sau tensionat crește riscul de erori, în timp ce claritatea și politețea duc la rezultate mai bune.

Studiile realizate de Anthropic, compania care a dezvoltat chatbotul Claude, arată că modelele de inteligență artificială nu procesează doar informația propriu-zisă, ci și contextul în care aceasta este transmisă.

Specialiștii vorbesc despre așa-numite „reprezentări interne” ale emoțiilor, mecanisme prin care AI-ul identifică tonul unei conversații și își ajustează răspunsul. Nu este vorba despre emoții reale, ci despre un mod de a replica tipare învățate din texte scrise de oameni.

Conceptul este explicat de cercetătorul Jack Lindsey, care subliniază că modelele lingvistice sunt antrenate pe volume uriașe de conținut unde emoția și limbajul sunt strâns legate.

Tonul negativ crește riscul de răspunsuri greșite

Rezultatele experimentelor indică un tipar clar: pe măsură ce conversația devine mai tensionată, scade și calitatea răspunsurilor.

În cazul chatbotului Claude, cercetătorii au observat că un limbaj marcat de frustrare sau disperare poate duce la apariția unor răspunsuri incorecte sau incomplete. În unele situații, sistemul recurge la ceea ce specialiștii numesc „reward hacking” – oferă o soluție aparent validă, fără să rezolve efectiv problema.

Inteligența Artificială va analiza dosare medicale

Fenomenul nu este izolat. Utilizatori ai Google Gemini au semnalat comportamente neobișnuite în conversații tensionate, inclusiv răspunsuri incoerente sau modificări neașteptate ale conținutului generat.

Cercetări realizate împreună cu experți de la University College London arată că aceste deviații apar mai frecvent în contexte încărcate emoțional.

Formulările simple și respectuoase dau rezultate mai bune

Datele analizate până acum indică faptul că solicitările clare și formulate politicos sunt, în medie, mai eficiente.

Specialiștii recomandă evitarea limbajului agresiv sau grăbit, dar și a exagerărilor. Un ton prea insistent sau lingușitor poate afecta, la rândul lui, calitatea răspunsului. În schimb, exprimările directe, însoțite de formule de bază precum „te rog” sau „mulțumesc”, ajută la structurarea mai bună a cererilor.

Impactul nu se oprește la tehnologie

Experții atrag atenția că aceste interacțiuni au și o componentă umană. Modul în care utilizatorii comunică, chiar și cu sisteme automate, poate influența obiceiurile de zi cu zi.

Un comportament constant agresiv, chiar și în raport cu un chatbot, poate afecta pe termen lung stilul de comunicare. În schimb, menținerea unui ton echilibrat contribuie la relații mai sănătoase în viața reală.

Chatboturile nu au emoții, dar reacționează la modul în care sunt abordate. Diferența dintre un răspuns util și unul problematic ține de felul în care alegi să formulezi întrebarea.

Mediafax
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Un colaps misterios a schimbat Europa acum 5.000 de ani, spun oamenii de știință
TURISM Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare
16:45
Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare
FLASH NEWS Iranul își etalează noile rachete balistice în fața cetățenilor săi. Mulțimi uriașe s-au adunat în marile orașe. Cum a fost dezvăluită Khorramshahr 4
16:44
Iranul își etalează noile rachete balistice în fața cetățenilor săi. Mulțimi uriașe s-au adunat în marile orașe. Cum a fost dezvăluită Khorramshahr 4
MILITAR Germania și-a prezentat noua strategie militară. Berlinul vrea să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039
16:39
Germania și-a prezentat noua strategie militară. Berlinul vrea să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039
HOROSCOP Zodia binecuvântată de divinitate între Paște și 1 Mai. Mihai Voropchievici anunță „câștiguri și prosperitate” pentru acești nativi
16:39
Zodia binecuvântată de divinitate între Paște și 1 Mai. Mihai Voropchievici anunță „câștiguri și prosperitate” pentru acești nativi
EXCLUSIV Ponta: Nicușor Dan le-a băgat USR pe gât/Le-a băgat pe dracu în casă/Nu te poți împăca cu dracu/Nu cred că va zice am greșit
16:34
Ponta: Nicușor Dan le-a băgat USR pe gât/Le-a băgat pe dracu în casă/Nu te poți împăca cu dracu/Nu cred că va zice am greșit
ULTIMA ORĂ Grupul Minorităților Naționale începe consultările cu Nicușor Dan. Primele imagini cu delegația minorităților
16:34
Grupul Minorităților Naționale începe consultările cu Nicușor Dan. Primele imagini cu delegația minorităților

