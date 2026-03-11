Atenția este din ce în ce mai mare atunci când vine vorba de cheltuielile lunare, mai ales pentru factura la curent electric. Cu toți ne dormim să scoatem din buzunar o sumă cât mai mică pentru uzul casnic, ceea ce este și posibil, în unele cazuri.

E.ON a calculat consumului casnic de energie și a făcut un Top 10 a celor mai mari consumatori de energie.

1. Centralele termice vechi (pe gaz)

Centralele termice sunt cele mai costisitoare electrocasnice, acestea consumă anual între 600-800 kWh energie electrică.

La un consum anual de 800 kwH si un tarif de 1.20 lei, obținem un cost de aproximativ 1.000 lei.

Un sfat pe care compania e.on ni-l dă este înlocuirea acesteia. În momentul înlocuirii centralei termice vechi cu una nouă, pe lângă o economie de până la 30% la gaz, poți obține și o economie de 200 kWh pe an la electricitate.

2. Aragazul electric

Aragazul electric consumă anual aproximativ 445 kWh. Consumul de energie din bucătărie reprezintă 30% din necesarul energiei electrice domestice. Doar prin ajustarea felului în care gătești poți economisi până la 120 kWh pe an.

3. Congelatorul

Congelatorul consumă anual aproximativ 415 kWh. Pentru a economisi la consumul congelatorului, asigură-te că deschizi ușa pentru cât mai puțin timp posibil și că îl dezgheți periodic. Astfel, poți salva 50 kWh.

4. Frigiderul

Frigiderul consumă anual aproximativ 330 kWh. La fel ca și în cazul congelatorului, asigură-te că deschizi ușa frigiderului pentru cât mai puțin timp posibil pentru a economisi 50 kWh.

5. Iluminatul din locuință

Prizele și becurile consumă anual 330 kWh. Pentru a economisi, înlocuiește becurile clasice cu becurile economice. Acestea consumă cu 75% mai puțină energie și astfel poți economisi până la 250 kWh. Folosește prize de alimentare cu comutatoare pentru a opri complet dispozitivele electronice.

6. Uscătorul de rufe

Consum anual 325 kWh. E.on ne sfătuiește să scoatem rufele din mașină cât mai repede după terminarea programului; centrifugarea antișifonare va consuma energie în plus. Achiziționează separat uscătorul de rufe. Aparatele combinate folosesc mai multă apă și consumă dublul timpului pentru uscare într-un ciclu complet.

7. Mașina de spălat vase

Consumul anual este de 245 kWh. Folosirea ei este mai ieftină oricum decât cea manuală, cu până la 30%. Încarcă întotdeauna mașina complet și nu prespăla vasele. Folosește programul Eco, aici apa se încălzește la maximum 50 de grade.

8. Mașina de spălat haine

Consumul anual este 200 kWh. Sfaturile pentru un consum mai mic sunt:

Spală la 30 de grade în loc de 40 de grade. Este suficient pentru igiena aparatului dacă îl rulezi o dată pe lună la 60 de grade. Astfel vei economisi 50 kWh;

Alege programul Eco, acesta folosește mai puțină apă și doar jumătate din energia necesară unui program normal, economisind 60 kWh;

Curăță regulat filtrul de scame;

Dacă nu este necesar, spală fără programul de prespălare și pornește mașina cu încărcătura completă. Astfel vei economisi 90 kWh.

9. Televizorul

Poate unul unul dintre cele mai folosite electrocasnice, televizorul consumă anual 190 kWh.

Sfaturi:

Dacă alegi un TV cu diagonala

Pornește televizorul doar atunci când te uiți cu adevărat;

Vizionează în format HD, va consuma mai puțină energie decât în Ultra HD sau 4K;

Televizoarele LED consumă chiar și de trei ori mai puțin decât televizoarele de tip plasmă.

10. Routerul WLAN pentru internetul wireless

Pe ultimul loc în topul electrocasnicelor care te lasă fără bani este Routerul WLAN, acesta ate un consum anual 135 kWh. Specialiștii ne sfătuiesc să oprim routerul WLAN dacă nu suntem acasă pentru o perioadă mai lungă de timp sau când pleci în vacanță.