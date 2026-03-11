Atenția este din ce în ce mai mare atunci când vine vorba de cheltuielile lunare, mai ales pentru factura la curent electric. Cu toți ne dormim să scoatem din buzunar o sumă cât mai mică pentru uzul casnic, ceea ce este și posibil, în unele cazuri.
E.ON a calculat consumului casnic de energie și a făcut un Top 10 a celor mai mari consumatori de energie.
Centralele termice sunt cele mai costisitoare electrocasnice, acestea consumă anual între 600-800 kWh energie electrică.
La un consum anual de 800 kwH si un tarif de 1.20 lei, obținem un cost de aproximativ 1.000 lei.
Un sfat pe care compania e.on ni-l dă este înlocuirea acesteia. În momentul înlocuirii centralei termice vechi cu una nouă, pe lângă o economie de până la 30% la gaz, poți obține și o economie de 200 kWh pe an la electricitate.
Aragazul electric consumă anual aproximativ 445 kWh. Consumul de energie din bucătărie reprezintă 30% din necesarul energiei electrice domestice. Doar prin ajustarea felului în care gătești poți economisi până la 120 kWh pe an.
Congelatorul consumă anual aproximativ 415 kWh. Pentru a economisi la consumul congelatorului, asigură-te că deschizi ușa pentru cât mai puțin timp posibil și că îl dezgheți periodic. Astfel, poți salva 50 kWh.
Frigiderul consumă anual aproximativ 330 kWh. La fel ca și în cazul congelatorului, asigură-te că deschizi ușa frigiderului pentru cât mai puțin timp posibil pentru a economisi 50 kWh.
Prizele și becurile consumă anual 330 kWh. Pentru a economisi, înlocuiește becurile clasice cu becurile economice. Acestea consumă cu 75% mai puțină energie și astfel poți economisi până la 250 kWh. Folosește prize de alimentare cu comutatoare pentru a opri complet dispozitivele electronice.
Consum anual 325 kWh. E.on ne sfătuiește să scoatem rufele din mașină cât mai repede după terminarea programului; centrifugarea antișifonare va consuma energie în plus. Achiziționează separat uscătorul de rufe. Aparatele combinate folosesc mai multă apă și consumă dublul timpului pentru uscare într-un ciclu complet.
Consumul anual este de 245 kWh. Folosirea ei este mai ieftină oricum decât cea manuală, cu până la 30%. Încarcă întotdeauna mașina complet și nu prespăla vasele. Folosește programul Eco, aici apa se încălzește la maximum 50 de grade.
Consumul anual este 200 kWh. Sfaturile pentru un consum mai mic sunt:
Poate unul unul dintre cele mai folosite electrocasnice, televizorul consumă anual 190 kWh.
Sfaturi:
Pe ultimul loc în topul electrocasnicelor care te lasă fără bani este Routerul WLAN, acesta ate un consum anual 135 kWh. Specialiștii ne sfătuiesc să oprim routerul WLAN dacă nu suntem acasă pentru o perioadă mai lungă de timp sau când pleci în vacanță.