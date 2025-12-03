Top 100 de orașe din Italia, în privința calității vieții, de la Milano la Siracuza. Diferențe enorme între Nord și Sud

Trento, în nordul Italiei, ocupă prima poziție în clasamentul „Calitatea vieții 2025”, în timp ce Reggio Calabria închide lista, pe ultimul loc pentru al doilea an consecutiv. Datele, publicate de ziarul Il Sole 24 Ore, arată un avantaj clar al regiunilor cu statut special și al provinciilor autonome, în timp ce sudul țării ocupă toate ultimele 22 de poziții.
Clasamentul se bazează pe 90 de indicatori obținuți din surse certificate. Potrivit datelor Istat, referitoare la „Aspecte ale vieții cotidiene”, în cele două provincii autonome din nord (Trento și Bolzano) se înregistrează cel mai ridicat nivel de satisfacție față de viață, declarat de 61,9% dintre locuitori.
Trento și Bolzano domină clasamentele la capitolele afaceri și locuri de muncă, dar și la natalitate, cu 8,4 nou-născuți la 1.000 de locuitori, față de o medie națională de 6.
Este și motivul pentru care românii aleg zonele din nord, și numai la nevoie optează pentru Sicilia, de exemplu.
Mai jos, clasamentul complet 2025 al calității vieții în Italia pe provincii:
01. Trento
02. Bolzano
03. Udine
04. Bologna
05. Bergamo
06. Treviso
07. Verona
08. Milano
09. Padova
10. Parma
11. Forlì-Cesena
12. Modena
13. Aosta
14. Cremona
15. Lecco
16. Monza-Brianza
17. Trieste
18. Vicenza
19. Ravenna
20. Reggio Emilia
21. Siena
22. Ascoli Piceno
23. Sondrio
24. Pordenone
25. Como
26. Macerata
27. Cuneo
28. Brescia
29. Pisa
30. Ancona
31. Pesaro e Urbino
32. Piacenza
33. Belluno
34. Mantova
35. Gorizia
36. Firenze
37. Perugia
38. Prato
39. Cagliari
40. Pescara
41. Varese
42. La Spezia
43. Genova
44. Arezzo
45. Novara
46. Roma
47. Fermo
48. Terni
49. Livorno
50. Lodi
51. Rimini
52. Ferrara
53. Venezia
54. Asti
55. Biella
56. Pavia
57. Torino
58. Lucca
59. Grosseto
60. Vercelli
61. Verbano-Cusio-Ossola
62. Chieti
63. Rovigo
64. Massa-Carrara
65. Savona
66. Pistoia
67. Bari
68. Teramo
69. L’Aquila
70. Alessandria
71. Viterbo
72. Oristano
73. Campobasso
74. Sassari
75. Rieti
76. Benevento
77. Avellino
78. Matera
79. Nuoro
80. Imperia
81. Lecce
82. Ragusa
83. Latina
84. Potenza
85. Frosinone
86. Barletta-Andria-Trani
87. Enna
88. Brindisi
89. Isernia
90. Salerno
91. Messina
92. Catanzaro
93. Trapani
94. Sud Sardegna
95. Agrigento
96. Catania
97. Palermo
98. Foggia
99. Taranto
100. Cosenza
101. Caserta
102. Vibo Valentia
103. Caltanissetta
104. Napoli
105. Crotone
106. Siracusa
107. Reggio Calabria.
