Top 100 de orașe din Italia, în privința calității vieții, de la Milano la Siracuza. Diferențe enorme între Nord și Sud

Trento, în nordul Italiei, ocupă prima poziție în clasamentul „Calitatea vieții 2025”, în timp ce Reggio Calabria închide lista, pe ultimul loc pentru al doilea an consecutiv. Datele, publicate de ziarul Il Sole 24 Ore, arată un avantaj clar al regiunilor cu statut special și al provinciilor autonome, în timp ce sudul țării ocupă toate ultimele 22 de poziții.

Clasamentul se bazează pe 90 de indicatori obținuți din surse certificate. Potrivit datelor Istat, referitoare la „Aspecte ale vieții cotidiene”, în cele două provincii autonome din nord (Trento și Bolzano) se înregistrează cel mai ridicat nivel de satisfacție față de viață, declarat de 61,9% dintre locuitori.

Trento și Bolzano domină clasamentele la capitolele afaceri și locuri de muncă, dar și la natalitate, cu 8,4 nou-născuți la 1.000 de locuitori, față de o medie națională de 6.

Este și motivul pentru care românii aleg zonele din nord, și numai la nevoie optează pentru Sicilia, de exemplu.

Mai jos, clasamentul complet 2025 al calității vieții în Italia pe provincii:

01. Trento

02. Bolzano

03. Udine

04. Bologna

05. Bergamo

06. Treviso

07. Verona

08. Milano

09. Padova

10. Parma

11. Forlì-Cesena

12. Modena

13. Aosta

14. Cremona

15. Lecco

16. Monza-Brianza

17. Trieste

18. Vicenza

19. Ravenna

20. Reggio Emilia

21. Siena

22. Ascoli Piceno

23. Sondrio

24. Pordenone

25. Como

26. Macerata

27. Cuneo

28. Brescia

29. Pisa

30. Ancona

31. Pesaro e Urbino

32. Piacenza

33. Belluno

34. Mantova

35. Gorizia

36. Firenze

37. Perugia

38. Prato

39. Cagliari

40. Pescara

41. Varese

42. La Spezia

43. Genova

44. Arezzo

45. Novara

46. Roma

47. Fermo

48. Terni

49. Livorno

50. Lodi

51. Rimini

52. Ferrara

53. Venezia

54. Asti

55. Biella

56. Pavia

57. Torino

58. Lucca

59. Grosseto

60. Vercelli

61. Verbano-Cusio-Ossola

62. Chieti

63. Rovigo

64. Massa-Carrara

65. Savona

66. Pistoia

67. Bari

68. Teramo

69. L’Aquila

70. Alessandria

71. Viterbo

72. Oristano

73. Campobasso

74. Sassari

75. Rieti

76. Benevento

77. Avellino

78. Matera

79. Nuoro

80. Imperia

81. Lecce

82. Ragusa

83. Latina

84. Potenza

85. Frosinone

86. Barletta-Andria-Trani

87. Enna

88. Brindisi

89. Isernia

90. Salerno

91. Messina

92. Catanzaro

93. Trapani

94. Sud Sardegna

95. Agrigento

96. Catania

97. Palermo

98. Foggia

99. Taranto

100. Cosenza

101. Caserta

102. Vibo Valentia

103. Caltanissetta

104. Napoli

105. Crotone

106. Siracusa

107. Reggio Calabria.

Recomandarea autorului: Peste 1,1 milioane de persoane au plecat din România să lucreze în Italia. 15% dintre angajații români trăiesc acolo