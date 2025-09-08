TOP 15 – Cele mai ieftine piețe din România. Unde poți să găsești cei mai ieftini cartofi

În raport cu prețul mediu al cartofilor, cea mai ieftină piață din România este cea din Tulcea, unde un kilogram costă 2,85 de lei kilogramul.
Pe locul 2 se situează piețele din Brăila și cele din Slatina, ambele cu cartofi timpurii și de vară… sub 3 lei kilogramul, potrivit agrointel.ro.
Potrivit sursei citate, cea mai scumpă piață, după prețul cartofilor, a fost cea din municipiul Deva, singurul municipiu din țară cu cartofi peste 7 lei kilogramul – medie de 7,67.
Municipiul din Hunedoara este urmat de orașul Cluj-Napoca, unde kilogramul are o medie de preț de 6,86 de lei.
Pe locul 3 e piața din Reșița, județul Caraș Severin, cu cartofi la 6,25 de lei kilogramul. Alte municipii cu cartofi la 6 lei/kg în iunie au fost Botoșani și Oradea.
Prețurile la legume, în special cartofi, au variat în funcție de zonele de producție și de cantitățile scoase la vânzare.
FOTO – Captură video: Antena 3