Top 15 locuri pe care să le vizitezi în România, toamna aceasta. Satele pitorești și castelele populare în rândul turiștilor

Iată 15 locuri pe care să le vizitezi în România, toamna aceasta. Lista de mai jos include și parcuri naturale sau sate pitorești.

Te-ai gândit că este momentul să faci un scurt itinerar, să îți pregătești bagajele și să pleci într-o călătorie de câteva zile? Astăzi, vă arătăm top 15 locuri pe care să le vizitezi în România, toamna aceasta. Este un anotimp potrivit pentru plimbările mai lungi, în natură, dar și pentru a vizita diverse obiective turistice.

Top 15 locuri pe care să le vizitezi în România, toamna aceasta

1. Parcul Național Cheile Nerei, Beușnița. Cheile Nerei se întind pe o distanță de 22 de kilometri, în sud-vestul țării. Există mai multe obiective care pot fi vizitate de turiști, de-a lungul parcului. Printre acestea se numără: Cascada Bigăr, Cascada Beușnița, Lacul Dracului, Lcul Ochiul Beiului, Podul lui Dumnezeu (cel mai mare pod natural din țară – 30 de metri lungime).

2. Țara Hațegului. Se află în sud-vestul Transilvaniei, în județul Hunedoara. Există mai multe obiective care pot fi vizitate: Sarmizegetusa Regia și Ulpia Traiana Sarmisegetusa, Rezervația de zimbri, Cetatea Mălăiești, Castelul Kendeffy.

3. Parcul Național Retezat. Aici se regăsesc 80 de lacuri glaciare, printre acestea numărându-se și Lacul Bucura.

4. Lacul Roșu. Este situat în județul Harghita, fiind cel mai mare baraj natural din țară.

5. Lacul Colibița. Este un lac artificial de acumulare care se află la 7 kilometri de Bistrița Bârgăului.

6. Lacul Sfânta Ana (lac vulcanic) și Tinovul Mohoș. Se află în județul Harghita, aproape de Băile Tușnad.

7. Cazanele Dunării-Dubova. Se află în Parcul Național Porțile de Fier. Turiștii pot vizita aici obiective precum: Chipul lui Decebal, Peștera Ponicova sau placa memorială Tabula Traiana, care a fost ridicată de Împăratul Traian și care se află pe malul sârbesc al Dunării.

8. Castelul Peleș. Se află în Sinaia.

9. Cetatea Poenari. Se află în județul Argeș și turiștii trebuie să urce 1480 de trepte, pentru a ajune la cetate. Este situată pe vârful muntelui Cetățuia.

10. Castelul Bran. Se află în județul Brașov.

11. Castelul Corvinilor – cetatea medievală a Hunedoarei.

12. Castelul Banffy-Bonțida. Se află în județul Cluj.

13. Castelul Cantacuzino. Se află pe Valea Prahovei și a aparținut, până la naționalizarea din 1948, familiei Cantacuzino.

14. Cetatea Făgăraș. Se află în județul Brașov.

15. Salina Turda. Se află în zona Durgău-Valea Sărată din Turda, județul Cluj.

Sate pitorești de vizitat toamna în România: Viscri (județul Brașov), Biertan (județul Sibiu), Ciocănești (județul Suceava), Vama Buzăului (județul Brașov, la poalele Munților Ciucaș), Sâncraiu (județul Cluj), Fundata (județul Brașov).

Sursă foto: colaj Shutterstock