Prima pagină » Actualitate » Top 15 locuri pe care să le vizitezi în România, toamna aceasta. Satele pitorești și castelele populare în rândul turiștilor

Top 15 locuri pe care să le vizitezi în România, toamna aceasta. Satele pitorești și castelele populare în rândul turiștilor

03 sept. 2025, 15:05, Actualitate
Top 15 locuri pe care să le vizitezi în România, toamna aceasta. Satele pitorești și castelele populare în rândul turiștilor
Top 15 locuri pe care să le vizitezi în România, toamna aceasta / foto: colaj Shutterstock

Iată 15 locuri pe care să le vizitezi în România, toamna aceasta. Lista de mai jos include și parcuri naturale sau sate pitorești. 

Te-ai gândit că este momentul să faci un scurt itinerar, să îți pregătești bagajele și să pleci într-o călătorie de câteva zile? Astăzi, vă arătăm top 15 locuri pe care să le vizitezi în România, toamna aceasta. Este un anotimp potrivit pentru plimbările mai lungi, în natură, dar și pentru a vizita diverse obiective turistice.

Top 15 locuri pe care să le vizitezi în România, toamna aceasta

1. Parcul Național Cheile Nerei, Beușnița. Cheile Nerei se întind pe o distanță de 22 de kilometri, în sud-vestul țării. Există mai multe obiective care pot fi vizitate de turiști, de-a lungul parcului. Printre acestea se numără: Cascada Bigăr, Cascada Beușnița, Lacul Dracului, Lcul Ochiul Beiului, Podul lui Dumnezeu (cel mai mare pod natural din țară – 30 de metri lungime).

2. Țara Hațegului. Se află în sud-vestul Transilvaniei, în județul Hunedoara. Există mai multe obiective care pot fi vizitate: Sarmizegetusa Regia și Ulpia Traiana Sarmisegetusa, Rezervația de zimbri, Cetatea Mălăiești, Castelul Kendeffy.

3. Parcul Național Retezat. Aici se regăsesc 80 de lacuri glaciare, printre acestea numărându-se și Lacul Bucura.

4. Lacul Roșu. Este situat în județul Harghita, fiind cel mai mare baraj natural din țară.

5. Lacul Colibița. Este un lac artificial de acumulare care se află la 7 kilometri de Bistrița Bârgăului.

6. Lacul Sfânta Ana (lac vulcanic) și Tinovul Mohoș. Se află în județul Harghita, aproape de Băile Tușnad.

7. Cazanele Dunării-Dubova. Se află în Parcul Național Porțile de Fier. Turiștii pot vizita aici obiective precum: Chipul lui Decebal, Peștera Ponicova sau placa memorială Tabula Traiana, care a fost ridicată de Împăratul Traian și care se află pe malul sârbesc al Dunării.

8. Castelul Peleș. Se află în Sinaia.

9. Cetatea Poenari. Se află în județul Argeș și turiștii trebuie să urce 1480 de trepte, pentru a ajune la cetate. Este situată pe vârful muntelui Cetățuia.

10. Castelul Bran. Se află în județul Brașov.

11. Castelul Corvinilor – cetatea medievală a Hunedoarei.

12. Castelul Banffy-Bonțida. Se află în județul Cluj.

13. Castelul Cantacuzino. Se află pe Valea Prahovei și a aparținut, până la naționalizarea din 1948, familiei Cantacuzino.

14. Cetatea Făgăraș. Se află în județul Brașov.

15. Salina Turda. Se află în zona Durgău-Valea Sărată din Turda, județul Cluj.

Sate pitorești de vizitat toamna în România: Viscri (județul Brașov), Biertan (județul Sibiu), Ciocănești (județul Suceava), Vama Buzăului (județul Brașov, la poalele Munților Ciucaș), Sâncraiu (județul Cluj), Fundata (județul Brașov).

Autorul recomandă:

Destinaţia din România care îţi taie respiraţia. Se află la poalele munţilor Ceahlău, iar o noapte de CAZARE poate ajunge şi la 600 de lei

Salina din România care datează din Evul Mediu. Are cel mai benefic aer pentru sănătate

Top 10 obiective turistice pe care să le vizitezi în județul Vâlcea. Ce „comori” ascund stațiunile românești

Stațiunea de la Marea Neagră unde „AURUL NEGRU” vindecă mii de turiști veniți din toată țara. Ce obiective poți vizita aici

Sursă foto: colaj Shutterstock

Citește și

ACTUALITATE Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025. Eclipsa totală de Lună Sângerie va putea fi văzută și în România
16:33
Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025. Eclipsa totală de Lună Sângerie va putea fi văzută și în România
VIDEO Sorin Grindeanu CONFIRMĂ că PSD-ul a vrut să iasă de la guvernare: „Da. Am avut momente. Am fost foarte supărat”
16:27
Sorin Grindeanu CONFIRMĂ că PSD-ul a vrut să iasă de la guvernare: „Da. Am avut momente. Am fost foarte supărat”
VIDEO Sorin Grindeanu: „Bursele elevilor nu trebuie date de la 8 în sus. Pot înțelege de la 9,50 în sus”
16:17
Sorin Grindeanu: „Bursele elevilor nu trebuie date de la 8 în sus. Pot înțelege de la 9,50 în sus”
VIDEO Propunerea PSD-ului privind disponibilizările din Administrație. Sorin Grindeanu: „În 3 până la 5 ani să ne ducem la 25% din total locuri ocupate”
16:00
Propunerea PSD-ului privind disponibilizările din Administrație. Sorin Grindeanu: „În 3 până la 5 ani să ne ducem la 25% din total locuri ocupate”
REACȚIE Ponta o ceartă pe Țoiu, după reacția în cazul Năstase-Dăncilă /„China are capacitatea de a ignora asemenea „accidente istorice”, gen doamna Țoiu”
15:37
Ponta o ceartă pe Țoiu, după reacția în cazul Năstase-Dăncilă /„China are capacitatea de a ignora asemenea „accidente istorice”, gen doamna Țoiu”
POLITICĂ Bolojan NU știe numărul angajaților, dar știe câți vrea să dea afară. Sorin Grindeanu: „Totalul posturilor marți erau 170.000, luni erau 190.000”
15:33
Bolojan NU știe numărul angajaților, dar știe câți vrea să dea afară. Sorin Grindeanu: „Totalul posturilor marți erau 170.000, luni erau 190.000”
Mediafax
Nicușor Dan a comentat vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la Beijing: 'Sunt două persoane... '
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Cancan.ro
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Dăncilă răspunde la atacul Oanei Țoiu: Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că interacționează cu lideri importanți
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
BREAKING NEWS! Ioana Tufaru, găsită inconștientă în casă
Antena 3
Marea misterioasă din Coreea de Sud care se desparte de două ori pe an, timp de o oră
Digi24
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Cancan.ro
Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
Un român a dispărut după ce a plecat cu mașina spre Italia! Gheorghe este de negăsit de aproape două săptămâni
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Amenzi fulger și reguli noi pentru șoferi. Schimbările anunțate de Bolojan
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Crima odioasă le-a dat fiori tuturor participanților. Declarațiile polițiștilor: „Căutăm indicii care ar putea duce la identificarea suspectului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Rechinii, specie care există pe acest Pământ de peste 400 de milioane de ani, încep să aibă probleme cu dinții