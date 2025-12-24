Prima pagină » Actualitate » Top 7 cadouri de Crăciun perfecte pentru adolescenți. Ghid pentru a-ți surprinde copilul la 13 ani

Top 7 cadouri de Crăciun perfecte pentru adolescenți. Ghid pentru a-ți surprinde copilul la 13 ani

Îți oferim un adevărat ghid pentru a-ți surprinde fiul sau fiica de 13 ani cu cadouri de Crăciun. Debutul adolescenței este o perioadă complicată prin care am trecut cu toții. De la 12 la 16 ani, ne dezvoltăm personalitățile, iar gusturile noastre se pot schimba în doar câteva săptămâni.

De aceea, pentru a alege cadourile potrivite de Crăciun, secretul este să-ți cunoști foarte bine copiii, deoarece vor exista lucruri care le vor plăcea toată viața, indiferent de tendințele trecătoare. Am întocmit această listă cu cele mai bune cadouri pentru băieți și fete de 13 ani, pentru a te ajuta să găsești cadoul perfect, pentru ei.

1. Mini proiector cu Wi-Fi

Copiii se pot bucura de filmele lor preferate în propria cameră cu acest proiector. De asemenea, este compatibil cu aplicații precum Prime Video, YouTube și Disney+. Se pot conecta căști Bluetooth pentru un sunet mai captivant sau se pot conecta difuzoare Bluetooth pentru un volum mai mare, dacă se uită la un film cu prietenii sau familia.

2. Căști wireless

Pot avea o autonomie a bateriei de 8 ore, iar afișajul LED arată cu precizie nivelul bateriei atât al carcasei de încărcare, cât și al căștilor Bluetooth.
Se conectează ușor cu o gamă largă de dispozitive și dispun de un design tactil, permițându-le să controleze muzica fără a fi nevoie să ridice telefonul. Căștile wireless pot fi o idee de Crăciun numai bună pentru adolescentul/adolescenta ta.

3. Ceas deșteptător

Gata cu scuzele pentru întârzierea la ore. Un ceas deșteptător poate dispune de o lumină roșie rotativă de înaltă definiție, la 180°, ce poate fi proiectată pe perete sau tavan. Se pot alege între formatele de 12 ore și 24 de ore și se pot accesa temperatura și umiditatea. În plus, se poate folosi și ca port de încărcare USB sau oglindă.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

4. Masă multifuncțională

O masă masă multifuncțională oferă jocuri cu mingea: foosball, baschet, biliard, tenis de masă, hochei pe aer, bowling și shuffleboard. Include, de asemenea, jocuri clasice precum șah, dame, table, tic-tac-toe, potcoave, aruncarea inelelor, poker și zaruri. Poate fi un un cadou foarte bun pentru adolescentul tău de 13 ani și un motiv să petreacă cât mai mult timp alături de cei dragi sau de prieteni.

5. Masă de ping-pong portabilă

Este un tip de masă de ping pong ușor de transportat datorită mânerelor integrate. Este atât foarte robustă, cât și ușoară și poate fi folosită atât pentru joacă în interior, cât și în exterior. Poate fi, de asemenea, un cadou potrivit de Sărbători.

6. Set complet de pictură sau cărți de citit

Dacă copilul tău este pasionat de pictură, îi poți face cadou un set complet de pictură, care poate conține vopsele acrilice, șevalet de masă din lemn, panouri de pânză pentru pictură, diferite tipuri de pensule etc. De asemenea, nu poți da greș nici cu cărțile de citit, librăriile având multe titluri pentru copii, pe diverse domenii, de la gastronomie la fantezie.

7. Cub rubik magnetic

Cubul lui Rubik este un joc de tip puzzle inventat in 1974 de catre sculptorul si profesorul de arhitectură maghiar Erno Rubik.

Numit, initial, „cubul magic”, de inventatorul său, a fost redenumit “cubul lui Rubik” de compania Ideal Toys în 1980. A primit premiul „cel mai bun joc problema” la concursul Jocul Anului in Germania.

Este cea mai bine vandută jucarie din lume cu peste 300.000.000 de cuburi vândute până acum câțiva ani. Pentru rezolvarea problemei puzzle, fiecare fatetă trebuie adusă la o singura culoare. Este o jucărie care le pune copiilor mintea la contribuție și este destinată celor mai agere minți.

Cum să alegi cadourile potrivite de Crăciun pentru adolescenți?

Mai presus de toate, ar trebui să iei în considerare gusturile și personalitatea copilului. La vârsta de 13 ani, spre exemplu, este normal ca unii să fie mai maturi, în timp ce alții păstrează încă o personalitate mai copilărească.

