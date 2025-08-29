Concluzia raportului „Property Index 2025” al firmei internaționale de consultanță Deloitte este clară: deținerea unei locuințe în Austria devine din ce în ce mai scumpă. Potrivit studiului, până în 2024, prețul mediu pentru un apartament nou în Austria va ajunge la 5.053 de euro pe metru pătrat. În comparație, în cazul Europei, doar Luxemburg (8.760 euro) și Marea Britanie (5.203 euro) înregistrează valori mai mari.

Israelul, cu 6.131 euro pe metru pătrat, este inclus în index, dar nu face parte din Europa. În topul prețurilor, Austria ocupă astfel o poziție fruntașă, în timp ce Turcia rămâne cea mai accesibilă.

O privire asupra vecinătății arată că Republica Cehă se situează tot printre țările scumpe, cu 5.030 euro/m². Germania are 4.800 euro/m², Slovenia 3.400 euro/m², Slovacia 3.252 euro/m² și Ungaria 3.087 euro/m².

Cele mai accesibile țări pentru proprietate imobiliară sunt România (1.676 euro/m²), Albania (1.620 euro/m²), Bosnia (1.482 euro/m²) și Turcia (949 euro/m²).

Creșteri recente moderate ale prețurilor

Gabriele Etzl, expert imobiliar Deloitte, subliniază că prețurile apartamentelor noi din Austria s-au stabilizat în 2024, înregistrând o creștere moderată de 2,7%. Motivele principale au fost inflația și costurile ridicate ale materialelor de construcție.

În plus, anul trecut s-au emis mai puține autorizații de construire, deși cererea, în special în zonele metropolitane, rămâne ridicată. Totuși, creșterile salariilor reale și relaxarea politicii monetare au făcut achizițiile mai accesibile.

Deși Austria se află printre țările cu prețuri ridicate, proprietatea asupra unei locuințe în orașele austriece rămâne relativ accesibilă. În Viena, prețul mediu ajunge la 6.432 euro/m², cu 27% peste media națională, însă comparativ cu alte orașe europene, rămâne mai avantajos.

Cele mai scumpe și cele mai ieftine zone europene

Cele mai scumpe locații sunt Luxemburg (11.074 €/m²), München (10.800 €/m²), Paris (10.760 €/m²), Amsterdam (8.475 €/m²) și centrul Londrei (8.252 €/m²). În Austria, orașe precum Linz (4.579 €/m²) și Graz (3.838 €/m²) se situează la mijlocul clasamentului.

La polul opus se află metropolele turcești Ankara (905 €/m²) și Izmir (1.311 €/m²), Durrës în Albania (1.330 €/m²) și Patra în Grecia (1.457 €/m²).

Chiriile existente rămân accesibile

În ceea ce privește chiriile, Deloitte afirmă că Viena „își merită reputația de oraș prietenos cu chiriașii”. În timp ce în Luxemburg, Paris și Dublin, de exemplu, vă puteți aștepta la prețuri pe metru pătrat cuprinse între 31,7 și 43,4 euro, în capitala Austriei plătiți în medie 10,80 euro.