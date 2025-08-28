Prețul uriaș cerut pentru cea mai izolată casă din Marea Britanie. Se află în inima pădurii și are un teren de peste 4000m²

Cea mai izolată casă din Marea Britanie, cel puțin momentan, a fost scoasă la vânzare pe piața imobiliară. Proprietatea, care dispune de o grădină și un teren de peste 4000 de metri pătrați, se află într-un sat britanic, în inima pădurii.

Piața imobiliară britanică prezintă o altă proprietate din inima pădurii care își caută un nou proprietar. Este vorba despre o casă din satul Habberley din Marea Britanie, care se „ascunde” în inima pădurii.

Casa dispune de 2 dormitoare, un living cu un spațiu generos, dar și o baie, o bucătărie și o cameră tehnică. Potrivit informațiilor, terenul are peste 4000 de metri pătrați, iar proprietatea dispune și de o grădină generoasă, unde noul proprietar se poate relaxa.

Prețul uriaș cerut pentru cea mai izolată casă din Marea Britanie

Un detaliu interesant este legat de grădină, care a fost amenajată deasupra unei mine de cupru din secolul XIX. În secolul XX, a fost utilizată ca mină de baritină. Proprietatea are, într-adevăr, două elemente emblematice, și anume gura minei și coșul de fum al casei. La momentul actual, gura minei este acoperită de plante de bambus.

„Întreaga grădină este protejată de păduri mature și oferă priveliști largi asupra rezervației naturale învecinate și a dealurilor Shropshire. (n.r. Casa) a fost amenajată pentru a oferi un spațiu elegant și practic de locuit și socializare, valorificând din plin priveliștile spectaculoase spre pădure”, arată agentul imobiliar.

În casă se regăsesc elemente din lemn și plăci decorative, dar și un mic bar unde poate fi servit micul-dejun. De asemenea, intrarea în casă se face printr-un pridvor, podeaua este din lemn, iar tabloul designului interior este întregit de un șemineu, arată The Sun.

În grădină pot fi găsite două bănci, dar și o masă, cu o vedere spre pădure.

Noul proprietar trebuie să plătească nu mai puțin de 520.000 de lire sterline (602.950 de euro) pentru această proprietate.

Autorul recomandă:

Obiceiul șocant al britanicilor. Ce obișnuiesc să facă la pisicină

Cât costă închirierea unei garsoniere înainte de deschiderea anului universitar. România, lider european la SCUMPIRI pe piața imobiliară

Visul „casă, dulce casă”, transformat în chirie pe viață. „Orice se poate întâmpla în piața IMOBILIARĂ. Nu toți dezvoltatorii sunt «rechini»”

Impozitele pentru locuinţe vor fi MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele

Sursă foto: Envato (rol ilustrativ)