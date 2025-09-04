Prima pagină » Actualitate » Tot mai mulți români apelează la comparatoarele de preț, când vine vorba de cumpărături, pentru a face ECONOMII. Cum funcționează acestea

04 sept. 2025, 21:25, Actualitate
Sunt oameni care cumpără impulsiv, nu le place să zăbovească prea mult… nici în magazine, nici pe site-uri. Văzut, plăcut, luat. Și mai sunt și acei oameni care fac un studiu de piață în toată regula, înainte de orice își cumpără, iar câteodată trec și câteva săptămâni până la etapa plății.

Noi, cei mai mulți dintre români, ne încadrăm în această categorie a doua, mai ales acum, când fiecare leu contează.

În tăvălugul acesta al scumpirilor citim ghiduri, recenzii, ba chiar apelăm și la comparatoare de prețuri. Sunt aplicații care ne arată de unde să cumpărăm cel mai ieftin, iar diferențele pot fi chiar și de ordinul sutelor de lei.

Așa că românii caută cele mai bune prețuri atunci când se hotărăsc să cumpere online. Comparatoarele de preț sunt tot mai accesate și au devenit un instrument util în procesul de achiziție.

Și recenziile îi ajută pe clienți să ia o decizie.

„Este absolut normal ca oamenii să se intereseze mai mult înainte să cumpere niște produse care sunt mai scumpe. Cu cât nivelul de complexitate al produsului este mai mare, iarăși crește tendința noastră de a ne informa”, a precizat pentru Observator TV Christian Năsulea, profesor de economie.

Tendința schimbă și piața. Brand-urile și magazinele online sunt obligate să ofere descrieri detaliate, informații clare și recenzii reale. Reclamele simple nu mai ajung. Cumpărătorii verifică specificațiile și citesc părerile altor clienți pentru a evita dezamăgirile.

Cele mai căutate produse din online sunt telefoanele mobile, electrocasnicele de bucătărie și produsele de îngrijire personală.

