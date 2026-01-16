Tot mai puțini copii născuți și tot mai multe decese în România. Sporul natural rămâne negativ, potrivit datelor INS

În luna noiembrie 2025, în România au fost înregistrate 11.085 de nașteri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul este cu 2.443 mai mic față de luna octombrie, ceea ce înseamnă o scădere de peste 18%.

În aceeași perioadă, au fost înregistrate 18.589 de decese, cu 2.020 mai puține decât în luna precedentă, o scădere de aproape 10%. Dintre acestea, 9.614 au fost în rândul bărbaților și 8.975 în rândul femeilor. Diferența dintre nașteri și decese rămâne mare. Sporul natural a fost negativ, de -7.504 persoane, numărul deceselor este de aproape 1,7 ori mai mare decât cel al nașterilor.

Cele mai multe decese s-au înregistrat în rândul persoanelor vârstnice. Aproape 42% au fost persoane de peste 80 de ani, iar peste 28% aveau între 70 și 79 de ani. Cele mai puține decese au fost la grupele de vârstă 0-4 ani, 5-19 ani și 20-29 ani.

Comparativ cu noimebrie 2024, numărul nașterilor a scăzut ușor, cu 156 de copii. Numărul total al deceselor a fost mai mic cu 1.240, iar decesele în rândul copiilor sub un an au fost cu șapte mai puține. Sporul natural a fost negativ atât în noiembrie 2025, cât și în aceeași lună a anului trecut, însă diferența s-a redus ușor față de 2024.

În mediul urban au fost înregistrate 9.289 de decese, iar în mediul rural 9.300. Față de noiembrie 2024, numărul de decese a scăzut atât la oraș, cât și la sat.

Sursa foto: Envato

