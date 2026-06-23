Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, după un incident petrecut într-un magazin din Sectorul 4 al Capitalei. Potrivit Poliției Capitalei, acesta ar fi avut un comportament agresiv, ar fi distrus mai multe produse din magazin și ar fi fost implicat într-o altercație cu concubina sa.

Toto Dumitrescu a ajuns din nou în centrul unui scandal

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, incidentul a fost semnalat pe 21 iunie 2026, în jurul orei 18:00, printr-un apel la 112. O femeie a anunțat că un bărbat ar fi intrat într-un magazin din Sectorul 4, unde ar fi răsturnat și deteriorat mai multe produse aflate la vânzare. După ce a ieșit din magazin, bărbatul ar fi avut o altercație pe stradă cu o femeie, potrivit relatării apelantei.

Polițiștii l-au găsit pe Toto Dumitrescu agitat și necooperant

La fața locului au intervenit polițiștii Secției 16, care au identificat persoana indicată în apel. Conform DGPMB, bărbatul avea un comportament agitat și nu ar fi colaborat cu oamenii legii pentru clarificarea situației. Pentru prevenirea unui nou incident și pentru protejarea persoanelor aflate în zonă, polițiștii au decis imobilizarea acestuia și transportarea lui la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”. Medicul de gardă a dispus internarea sa.

”La data de 21 iunie 2026, în jurul orei 18:00, o femeie a sesizat, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, faptul că într-un magazin situat în Sectorul 4 al municipiului București a intrat un bărbat care, prin acte de violență, a distrus și a răsturnat mai multe produse expuse spre vânzare.

Totodată, apelanta a relatat că, după ce a părăsit magazinul, bărbatul ar fi avut o altercație cu o femeie aflată pe stradă.

În urma sesizării, polițiști din cadrul Secției 16 Poliție s-au deplasat cu operativitate la fața locului, unde au identificat și depistat persoana indicată.

Bărbatul manifesta un comportament agitat și necooperant, refuzând să colaboreze cu polițiștii pentru clarificarea situației de fapt.

În aceste condiții, pentru prevenirea producerii unor noi incidente și pentru siguranța persoanelor din jur, acesta a fost imobilizat și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, unde medicul de gardă a dispus internarea sa”, se arată în comunicatul DGPMB.

Concubina nu a depus plângere

Polițiștii au identificat și femeia cu care bărbatul ar fi avut altercația, stabilind că aceasta este concubina actorului. Aceasta nu a dorit să formuleze plângere prealabilă, nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului și nu a cerut îngrijiri medicale.

Dosar penal pentru tulburarea ordinii publice și violență în familie

Reprezentanții Poliției Capitalei au precizat că incidentul ar fi afectat ordinea și liniștea publică și ar fi creat o stare de neliniște în rândul persoanelor aflate în zonă. În acest caz a fost deschis un dosar penal din oficiu pentru infracțiunile de tulburarea ordinii și liniștii publice și violență în familie.

Toto Dumitrescu a mai avut probleme cu legea

În aprilie 2026, acesta a fost condamnat în primă instanță la doi ani de închisoare cu suspendare într-un dosar privind un accident rutier produs în Capitală. Decizia nu este definitivă. Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2025, la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii din Sectorul 1. În urma impactului, o femeie a fost rănită și transportată la spital, iar Toto Dumitrescu ar fi părăsit locul accidentului. Polițiștii l-au identificat aproximativ 48 de ore mai târziu.

Instanța i-a interzis să conducă timp de trei ani și i-a impus să efectueze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. În perioada 16 septembrie – 8 noiembrie, acesta s-a aflat în arest preventiv, ulterior în arest la domiciliu, iar apoi sub control judiciar. Actorul a mai fost condamnat în 2021 la opt luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.