Traficul rutier pe DN39 Constanța – Vama Veche a fost restricționat, luni dimineață, la o bandă pe sens, după ce o persoană a urcat pe podul din Agigea pentru a protesta împotriva alegerilor prezidențiale.

Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că pe podul din Agigea, județul Constanța, circulația rutieră a fost restricționată luni dimineață, ca urmare a unui bărbat care s-a urcat pe schelele podului pentru a protesta, având asupra sa un steag și un telefon mobil.

Bărbatul a strigat de mai multe ori lozica „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu, președinte”, potrivit Ziua de Constanța.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și pompieri, care au montat o saltea gonflabilă pe partea carosabilă.

„Pe DN 39 Constanţa – Vama Veche, în localitatea Agigea, judeţul Constanţa, din cauza protestului spontan al unei persoane care s-a urcat pe podul din localitate, traficul rutier a fost restricţionat, circulându-se pe o bandă pe fiecare sens”, au transmis reprezentanţii IGPR.

Într-un final, bărbatul care a blocat DN39, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din județul Constanța a fost coborât în siguranță.