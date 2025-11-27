Prima pagină » Actualitate » Mircea Lucescu, acuzat că a distrus un fotbalist de la RAPID. „Nu știu de ce nu l-a băgat. A însemnat foarte multă suferință”

27 nov. 2025, 09:00, Actualitate
Pentru suflarea rapidistă, numele lui Mircea Lucescu rămâne sinonim cu renașterea clubului din Grant, care la mijlocul anilor ’90 începea să devină cu adevărat o forță în România. Totuși, există și personaje care în prezent îl acuză pe „Il Luce” pentru selecția făcută la echipa națională.

Fost colaborator al lui Lucescu, Grigore Sichitiu este de părere că acesta i-a distrus moralul unei „vedete” de la Rapid, prin neconvocarea la echipa națională.

Sichitiu: „Șters total, l-a afectat neconvocarea”

Fost președinte al grupării „feroviare”, Sichitiu a declarat, în exclusivitate pentru PROSPORT, că Alex Dobre este puternic marcat de ce s-a întâmplat la lotul național, acolo unde Mircea Lucescu nu mai contează pe el. Grigore Sichitiu afirmă că decizia selecționerului l-a afectat foarte mult pe golgheterul Rapidului.

De altfel, acest lucru s-a văzut și în ultima etapă, la Cluj, Dobre fiind printre cei mai slabi jucători de pe teren în CFR – Rapid 3-0.

„Dobre, șters total! Cred că l-a afectat neconvocarea la națională pentru că el era pe val, a fost chemat o dată. Nu știu de ce nu l-a băgat nea Mircea în meciul ăla de acasă. Și, după aia, nu l-a mai chemat. Pentru el a însemnat foarte multă suferință”, a declarat Grigore Sichitiu.

Alex Dobre nu a fost în lot pentru ultimele două meciuri din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, cu Bosnia și San Marino.

România așteaptă duelul cu Turcia

La Zenica, fără rapidistul Dobre în lot, România a pierdut cu 1-3 o partidă pe care o începuse excelent, cu deschidere de scor prin Bîrligea. Ulterior, în ultima etapă din grupă, „tricolorii” au trecut de San Marino, 7-1, la Ploiești.

România a terminat pe 3 preliminariile pentru C.M. 2026, dar merge la play-off-ul de calificare grație succesului din Liga Națiunilor, acolo unde și-a câștigat grupa din care a făcut parte.

În martie, prima reprezentativă va juca un meci de baraj, cu Turcia, în deplasare. Dacă trec de „otomani”, elevii lui Mircea Lucescu vor întâlni câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare.

