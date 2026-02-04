Tragedie în Sectorul 3 din Capitală: Un copil de 5 ani a fost lovit de un autoturism. A fost declarat decesul acestuia

Un accident teribil a avut loc în această după-amiază în Capitală. În jurul orei 17, o fetiță în vârstă de 5 ani a fost lovită de un autoturism. Decesul s-a declarat la câteva minute de la tragedie.

Accident cumplit în Capitală! O fetiță de doar 5 ani și-a pierdut viața

Nenorocirea s-a produs pe Strada Prevederii, din Sectorul 3. Potrivit unor surse apropiate anchetei, fetița era însoțită de bunica sa în momentul în care a fost lovită în plin de un autoturism, condus de o femeie în vârstă de 38 de ani.

Bunica acesteia a fost accidentată ușor și a fost transportată la spital, atât pentru îngrijiri medicale, cât și din cauza șocului. Aceeași surse ne-au transmis că autoarea tragediei era în stare de șoc, află la primul accident rutier. Camerele de supraveghere din zonă nu au surprins momentul impactului, însă se iau în calcul două variante, având în vedere că accidentul s-a produs la o distanță semnificativă de trecerea de pietoni din zonă: fie fetița și bunica au traversat printr-un loc nepermis, fie acestea se deplasau pe carosabil în momentul impactului.

Brigada rutieră a transmis un comunicat oficial

”La data de 04.02.2026, în jurul orei 16:25, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe str. Prevederii, Sector 3.

Din primele informații, o femeie în vârstă de 38 de ani a condus un autovehicul pe str. Prevederii, dinspre str. Mizil către str. Trapezului, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 24, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi surprins și accidentat doi pietoni, o minoră în vârstă de 5 ani și bunica acesteia, în vârstă de 67 de ani, care s-ar fi aflat pe partea carosabilă.

În urma accidentului de circulație, echipajele de prim-ajutor sosite la adresă au intervenit pentru salvarea celor două victime, fiindu-i aplicate fetiței manevre de resuscitare, însă, din nefericire, medicii au declarat decesul acesteia.

De asemenea, femeia în vârstă de 67 de ani a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind „zero”, respectiv negativ.

Traficul rutier este restricționat pe str. Prevederii, ambele sensuri de circulație, activitățile de cercetare fiind în dinamică la acest moment.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, se precizează în comunicatul emis de brigada rutieră.

AUTORUL RECOMANDĂ