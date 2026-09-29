Nicușor Dan, vizită oficială la Praga, la invitația omologului său. Temele discuțiilor: Ucraina, economie și apărare

Președintele României, Nicușor Dan, efectuează mîine o vizită oficială la Praga, la invitația președintelui Republicii Cehe, Petr Pavel, și va avea întâlniri cu mai mulți oficiali cehi, dar și cu reprezentanții comunității românești. Vizita va începe la Castelul Praga, unde Nicușor Dan va fi primit de Petr Pavel și unde cei doi vor susține o conferință de presă comună, transmite Administrația Prezidențială.

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Președintele României se va întâlni și cu președintele Senatului Parlamentului Republicii Cehe, Miloš Vystrčil, la Palatul Waldstein. La Camera Deputaților, Nicușor Dan va avea o întrevedere cu președintele acestei instituții, Tomio Okamura.

Vizita președintelui va continu la Vila Kramář, unde se va întâlni cu prim-ministrul Republicii Cehe, Andrej Babiš.

Seara, Nicușor Dan va merge la Ambasada României în Republica Cehă pentru o întâlnire cu reprezentanții comunității românești. Vizita se va încheia cu participarea la dineul oficial oferit de Petr Pavel și Prima Doamnă a Republicii Cehe, Eva Pavlová, la Castelul Praga.

Discuțiile vor viza cooperarea româno-cehă la nivel bilateral, european și aliat, cu accent pe securitatea Europei în contextul amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Pe agenda discuțiilor se află și teme europene, precum și dezvoltarea relațiilor economice și a investițiilor dintre România și Cehia, inclusiv în domeniul industriei de apărare.