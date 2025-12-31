Prima pagină » Actualitate » Tragedie în Găești: doi tineri de 18 și 19 ani au murit după ce mașina în care se aflau a intrat într-o clădire și a luat foc

31 dec. 2025, 08:45, Actualitate
Un grav accident rutier a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în orașul Găești, județul Dâmbovița. Doi tineri, de 18 și 19 ani, și-au pierdut viața după ce autoturismul în care se aflau a intrat într-o clădire, s-a răsturnat și a fost cuprins de flăcări.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, accidentul s-a produs în jurul orei 2:50, pe strada Vladimir Streinu din Găești.

Mașina a intrat într-o clădire și s-a răsturnat

Din primele cercetări reiese că șoferul, un tânăr de 18 ani, ar fi pierdut controlul volanului în timp ce se deplasa pe strada Vladimir Streinu. Autoturismul a lovit colțul unei clădiri, după care s-a răsturnat și a luat foc.

În urma impactului violent, atât conducătorul auto, cât și pasagerul aflat în mașină, un tânăr de 19 ani, au decedat.

Ancheta este în desfășurare

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și pompieri, care au asigurat zona și au demarat cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească toate cauzele care au dus la producerea tragediei.

