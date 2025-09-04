TRAGEDIE în județul Dâmbovița. Un tânăr de 18 ani a murit după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el

Un tânăr de 18 ani și-a găsit sfârșitul în Dâmbovița, joi după-amiază, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. A fost scos de sub pământ inconștient și resuscitat, dar eforturile medicilor au fost în zadar.

Intervenția contracronometru pentru salvarea tânărului s-a desfășurat în comuna Vișina, satul Vișina. La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Găești cu două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, Garda de Intervenție Vișina cu o autospecială de stingere și Detașamentul Târgoviște cu un container multirisc.

Tânărul a fost extras de sub mal în stare de inconștiență și echipajele medicale i-au aplicat manevre de resuscitare.

Din nefericire, însă, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.