TRAGEDIE în județul Dâmbovița. Un tânăr de 18 ani a murit după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el

Un tânăr de 18 ani și-a găsit sfârșitul în Dâmbovița, joi după-amiază, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. A fost scos de sub pământ inconștient și resuscitat, dar eforturile medicilor au fost în zadar.
Intervenția contracronometru pentru salvarea tânărului s-a desfășurat în comuna Vișina, satul Vișina. La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Găești cu două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, Garda de Intervenție Vișina cu o autospecială de stingere și Detașamentul Târgoviște cu un container multirisc.
Tânărul a fost extras de sub mal în stare de inconștiență și echipajele medicale i-au aplicat manevre de resuscitare.
Din nefericire, însă, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.
„Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au fost sesizați de către o persoană cu privire la faptul că un bărbat a căzut într-un șanț executat pentru rețeaua de canalizare. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că un tânăr de 18 ani, din comuna Dragodana, angajat al unei societăți comerciale cu obiect de activitate lucrări de construcții, în timp ce s-ar fi aflat într-un șanț executat pentru rețeaua de canalizare, la o adâncime de aproximativ 3-4 metri, ar fi fost surprins de malurile ce s-ar fi surpat, întrucât nu ar fi fost montați pereți de sprijinire a acestora. Ulterior, acesta a fost extras, dar din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare, a decedat. Trupul neînsuflețit va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița.