TRAGEDIE în județul Prahova. Cei doi muncitori prinși sub un mal de pământ, când lucrau la rețeaua de canalizare, nu au mai putut fi salvați

Tragedie și durere în județul Prahova, comuna Gherghița. Cei doi muncitori care săpau miercuri un şanţ, în localitatea prahoveană Gherghiţa – fiind prinşi la aproximativ cinci metri sub pământ și complet acoperiţi de malul care s-a prăbuşit peste ei – s-au stins din viață, în ciuda încercărilor pompierilor de a-i salva pe cei doi bărbați. Aceștia lucrau la rețeaua de canalizare a comunei Gheorghița, județul Prahova, atunci când s-a întâmplat tragedia. Momentan, nu se cunosc cu precizie circumatanțele în care s-a petrecut tragedia care a îndoliat o întreagă comunitate.

Cei doi muncitori au fost prinși omplet de un mal de pământ

Totul s-a transformat într-un coșmar, după ce cei doi muncitori au fost prinși complet de un mal de pământ, la o adâncime de aproximativ 5 metri. Simultan cu tentativa de salvare a celor doi, echipele au lucrat pentru securizarea malului, care risca să se surpe peste pompieri, în încercarea de a ajunge la victime, potrivit informațiilor Mediafax.ro.

Surparea inițială a fost urmată de încă o surpare, cantitatea de pământ fiind foarte mare. Victimele sunt doi bărbați de 54 si, respectiv, 59 ani, angajați ai firmei care făcea lucrările.

Puțin după ora 14.00, a fost scos bărbatul de 59 de ani, care se afla la o adâncime de 5-6 metri și cu picioarele blocate sub conducta de canalizare. Ulterior, acesta a fost declarat mort. În urmă cu câteva minute, a fost scoasă și cea de-a doua victimă, bărbatul de 54 ani. Și acesta a fost declarat decedat.

