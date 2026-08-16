Prima pagină » Actualitate » Tragedie în Munții Făgăraș: un turist de 55 de ani a murit după ce a căzut 200 de metri într-o râpă

Tragedie în Munții Făgăraș: un turist de 55 de ani a murit după ce a căzut 200 de metri într-o râpă

Tragedie în Munții Făgăraș: un turist de 55 de ani a murit după ce a căzut 200 de metri într-o râpă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un bărbat de 55 de ani din Târgu Mureș a murit duminică, după ce a căzut aproximativ 200 de metri într-o râpă, în zona Vârfului Viștea Mare din Munții Făgăraș. Salvamontiștii și un elicopter SMURD au intervenit pentru recuperarea victimei, însă aceasta nu a mai putut fi salvată.

Turistul a căzut în timpul unei drumeții

Incidentul a fost semnalat duminică, 16 august, pe un traseu montan din județul Argeș, în Munții Făgăraș.

Potrivit primelor cercetări, bărbatul, în vârstă de 55 de ani și din Târgu Mureș, ar fi căzut accidental într-o râpă în timp ce se afla în drumeție. Salvamont Argeș a intervenit în zona Vârfului Viștea Mare, după ce turistul a căzut aproximativ 200 de metri pe terenul accidentat.

La fața locului a fost transportat cu troliul și personal medical, care a constatat decesul bărbatului.

Victima, recuperată cu elicopterul SMURD

Intervenția salvatorilor s-a desfășurat în condiții dificile, într-o zonă de mare altitudine și cu teren accidentat. Salvamont Argeș a mobilizat întregul personal disponibil, inclusiv salvatori aflați la domiciliu, în zona Stâna lui Burnei. Aceștia erau pregătiți să intervină terestru în cazul în care elicopterul SMURD din POA Târgu Mureș nu ar fi putut efectua operațiunea.

În cele din urmă, trupul neînsuflețit al turistului a fost extras cu ajutorul elicopterului SMURD și transportat la Victoria, de unde urmează să fie preluat de reprezentanții IML.

Poliția a deschis dosar penal

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au început verificările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs tragedia.

„Astăzi, 16 august, poliţiştii şi salvamontiştii din Argeş au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe un traseu montan din judeţul Argeş, în munţii Făgăraş, o persoană aflată în drumeţie ar fi căzut într-o râpă. În urma căderii, persoana ar fi suferit leziuni, în urma cărora a survenit decesul, trupul neînsufleţit urmând a fi extras cu sprijinul reprezentanţilor Salvamont Argeş şi al unui elicopter”, a transmis IPJ Argeș.

Polițiștii au stabilit, din primele cercetări, că bărbatul ar fi căzut accidental în timpul drumeției.

„Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş.Totodată, în cauză va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, pentru stabilirea cauzei decesului, iar cercetările sunt continuate, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc”, informează IPJ Argeș.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
22:06
Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
SCANDAL Doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post
21:33
Doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post
DECES Tragedie în familia lui Mircea Rednic! Nepotul fostului fotbalist s-a stins din viață înainte de nuntă, la 37 de ani
20:16
Tragedie în familia lui Mircea Rednic! Nepotul fostului fotbalist s-a stins din viață înainte de nuntă, la 37 de ani
SPORT Cristiano Ronaldo se gândește la retragere. Starul portughez a dezvăluit când ar putea pune ghetele în cui
20:09
Cristiano Ronaldo se gândește la retragere. Starul portughez a dezvăluit când ar putea pune ghetele în cui
REACȚIE CSM face apel la exigența de imparțialitate a Curții Constituționale în scandalul întâlnirii Bolojan–Tănăsescu: Hotărârile CCR produc efecte obligatorii pentru toate autoritățile statului
19:49
CSM face apel la exigența de imparțialitate a Curții Constituționale în scandalul întâlnirii Bolojan–Tănăsescu: Hotărârile CCR produc efecte obligatorii pentru toate autoritățile statului
LIFESTYLE De ce nu este recomandat să încălzim mâncarea în recipiente de plastic. Avertismentul unui asistent medical
19:23
De ce nu este recomandat să încălzim mâncarea în recipiente de plastic. Avertismentul unui asistent medical
Mediafax
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
Digi24
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Cancan.ro
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Minunea de la Cluj: satul care și-a dublat populația cu o strategie neașteptată. Case și terenuri pentru tineri
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko de roșii marinate, secretul gustului unic
Digi24
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
Cancan.ro
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Descopera.ro
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O lucrare a lui Picasso a fost găsită la 8 ani după ce a fost furată
VIDEO Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
23:03
Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
CONTROVERSĂ Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
22:53
Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
VIDEO Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
22:33
Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
ACUZAȚII Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
22:00
Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
ENERGIE Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks
21:36
Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks
ANALIZĂ Bulgaria ajunge lider mondial în stocarea energiei cu baterii. Țara a depășit Chile și Australia
21:28
Bulgaria ajunge lider mondial în stocarea energiei cu baterii. Țara a depășit Chile și Australia

Cele mai noi

Trimite acest link pe