Tragedie în Munții Făgăraș: un turist de 55 de ani a murit după ce a căzut 200 de metri într-o râpă

Un bărbat de 55 de ani din Târgu Mureș a murit duminică, după ce a căzut aproximativ 200 de metri într-o râpă, în zona Vârfului Viștea Mare din Munții Făgăraș. Salvamontiștii și un elicopter SMURD au intervenit pentru recuperarea victimei, însă aceasta nu a mai putut fi salvată.

Turistul a căzut în timpul unei drumeții

Incidentul a fost semnalat duminică, 16 august, pe un traseu montan din județul Argeș, în Munții Făgăraș.

Potrivit primelor cercetări, bărbatul, în vârstă de 55 de ani și din Târgu Mureș, ar fi căzut accidental într-o râpă în timp ce se afla în drumeție. Salvamont Argeș a intervenit în zona Vârfului Viștea Mare, după ce turistul a căzut aproximativ 200 de metri pe terenul accidentat.

La fața locului a fost transportat cu troliul și personal medical, care a constatat decesul bărbatului.

Victima, recuperată cu elicopterul SMURD

Intervenția salvatorilor s-a desfășurat în condiții dificile, într-o zonă de mare altitudine și cu teren accidentat. Salvamont Argeș a mobilizat întregul personal disponibil, inclusiv salvatori aflați la domiciliu, în zona Stâna lui Burnei. Aceștia erau pregătiți să intervină terestru în cazul în care elicopterul SMURD din POA Târgu Mureș nu ar fi putut efectua operațiunea.

În cele din urmă, trupul neînsuflețit al turistului a fost extras cu ajutorul elicopterului SMURD și transportat la Victoria, de unde urmează să fie preluat de reprezentanții IML.

Poliția a deschis dosar penal

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au început verificările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs tragedia.

„Astăzi, 16 august, poliţiştii şi salvamontiştii din Argeş au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe un traseu montan din judeţul Argeş, în munţii Făgăraş, o persoană aflată în drumeţie ar fi căzut într-o râpă. În urma căderii, persoana ar fi suferit leziuni, în urma cărora a survenit decesul, trupul neînsufleţit urmând a fi extras cu sprijinul reprezentanţilor Salvamont Argeş şi al unui elicopter”, a transmis IPJ Argeș.

Polițiștii au stabilit, din primele cercetări, că bărbatul ar fi căzut accidental în timpul drumeției.

„Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş.Totodată, în cauză va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, pentru stabilirea cauzei decesului, iar cercetările sunt continuate, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc”, informează IPJ Argeș.