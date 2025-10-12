Tragedie în Sharm el-Sheikh, înaintea summit-ului la care participă Donald Trump. Trei oficiali din QATAR, morţi într-un accident de maşină

Principala organizaţie guvernamentală din Qatar, Amiri Diwan, a anunțat că trei dintre angajaţii săi au murit într-un accident de maşină în apropiere de Sharm el-Sheikh, staţiune egipteană de la Marea Roşie.

Anunțul a apărut pe X, într-o postare publicată de ambasada Qatarului în Egipt.

Ce s-a întâmplat

Potrivit ambasadei Qatarului în Egipt, alţi doi angajaţi au fost răniţi şi sunt internați în spital, primind tratamentul medical de care au nevoie.

Este de așteptat ca duminică răniţii şi trupurile celor decedaţi să fie repatriaţi la Doha.

Agenția Reuters scrie că două surse din domeniul securităţii au confirmat ce s-a întâmplat: din câte se pare, maşina în care se aflau diplomaţii din Qatar s-a răsturnat pe un drum în curbă, la 50 de kilometri de stațiunea Sharm el-Sheikh.

Accidentul s-a produs la numai câteva zile după ce oficiali din Qatar, Turcia şi Egipt au mediat negocierile israeliano-palestiniene din stațiunea Sharm el-Sheikh, care au dus la implementarea primei faze a planului preşedintelui SUA, Donald Trump, de a pune capăt războiului din Gaza.

Luni, în stațiunea egipteană urmează să se țină un summit global, cu participarea a 20 de lideri, privind securitatea regională și încheierea conflictului dintre Israel și Palestina. La întâlnire ar urma să participe și președintele american Donald Trump.

