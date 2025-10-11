Preşedintele Emmanuel Macron se duce, luni 13 septembrie, în Egipt pentru a susţine „punerea în aplicare” a acordului dintre Israel şi Hamas. La Cairo este așteptat și omologul său american, Donald Trump.

Preşedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa, luni, în Egipt în vederea susținerii acordului de pace prezentat de șeful Americii.

Macron laudă planul de pace al președintelui SUA

Astfel, politicianul din Hexagon va fi prezent pentru a-şi exprima „sprijinul pentru punerea în aplicare a acordului prezentat de Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza” dintre Israel şi Hamas, a anunţat, sâmbătă, Palatul Elysee.

Agenda președintelui francez include discuții cu partenerii săi despre următoarele etape de punere în aplicare a planului de pace, a explicat Preşedinţia franceză. Însă, fără a preciza dacă se va întâlni cu omologul său american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă intenţionează, de asemenea, să se deplaseze în Egipt.

Macron a salutat planul lui Donald Trump, lăudând eforturile depuse de omologul său american: „Preşedintele Trump a trasat o cale ambiţioasă”, a declarat liderul francez joi, salutând un „acord istoric”.

Trump asigură că eliberarea ostaticilor va începe luni

Pe de altă parte, preşedintele american a declarat vineri că va călători în Israel şi apoi va ajunge în Egipt, ca parte a acordului de eliberare a ostaticilor şi retragere a trupelor încheiat cu Hamas la mijlocul săptămânii, informează EFE.

„Voi merge în Israel… Voi vorbi în faţa Knessetului (n.r. – Parlamentul israelian) şi apoi voi merge şi în Egipt”, a declarat preşedintele, vineri, în timpul unei conferinţe de presă la Casa Albă.

Deși Trump nu a oferit detalii cu privire la itinerariul său de călătorie, a menţionat că eliberarea ostaticilor va începe luni. Este unul dintre punctele convenite între Israel şi Hamas miercuri.

Potrivit publicaţiei americane Axios, în Egipt, Trump plănuieşte un summit privind Gaza, cu participarea liderilor din lumea arabă şi din unele ţări europene la începutul săptămânii viitoare.

