TRUMP merge în Egipt, la Sharm el-Sheikh. Mega-summit cu lideri din peste 20 de țări pentru viitorul Fâșiei Gaza

Președintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, și omologul său american, Donald Trump, vor prezida, luni, 13 octombrie, la Sharm el-Sheikh un „Summit al păcii”, la care vor participa „lideri din peste 20 de țări”, a anunțat președinția egipteană într-un comunicat de presă.

„Summitul își propune să pună capăt războiului din Fâșia Gaza, să consolideze eforturile de instaurare a păcii și stabilității în Orientul Mijlociu și să deschidă un nou capitol în securitatea și stabilitatea regională”, se arată în comunicat, publicat în a doua zi de armistițiu între Israel și Hamas.

Hamas mobilizează luptători în Gaza

Între timp, Hamas a rechemat aproximativ 7.000 de membri ai forțelor sale de securitate pentru a restabili controlul asupra zonelor din Gaza recent eliberate de prezența trupelor israeliene, potrivit unor surse locale citate de BBC.

De asemenea, gruparea palestiniană a numit cinci noi guvernatori, toți cu experiență militară, dintre care unii au comandat anterior brigăzi în aripa armată.

Ordinul de mobilizare ar fi fost emis prin apeluri telefonice și mesaje text, în care se preciza că scopul era „curățarea Gazei de haiduci și colaboratori cu Israelul” și se cerea luptătorilor să se prezinte în termen de 24 de ore.

Rapoartele din Gaza sugerează că unități armate Hamas s-au desfășurat, deja, în mai multe districte, unele purtând haine civile, iar altele în uniformele albastre ale Poliției din Gaza.

Tensiunile au crescut brusc și rapid după ce doi membri ai forțelor de elită ale Hamas au fost împușcați mortal de oameni înarmați din puternicul clan Dughmush, în cartierul Sabra, din orașul Gaza. Unul dintre ei era fiul unui comandant superior din aripa armată a Hamas, Imad Aqel, care conduce acum serviciile de informații militare ale grupării.

Cadavrele lor au fost lăsate pe stradă, stârnind furie și ridicând perspectiva unui răspuns armat major din partea Hamas.

Membrii Hamas au înconjurat ulterior o zonă extinsă unde se crede că se ascundeau peste 300 de trăgători ai clanului, înarmați cu mitraliere și explozibili improvizați.

Sâmbătă dimineață, Hamas a ucis un membru al clanului Dughmush și, se pare, a răpit alți 30.

