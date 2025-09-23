Prima pagină » Actualitate » Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant

Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant

Denis Andrei
23 sept. 2025
Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant
Foto: Facebook/ ACS Juniorul Aiud

Destin frânt înainte de vreme. Ciprian-Cristian Scrobotă, student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a murit la doar 20 de ani, în Statele Unite, unde se afla prin programul „Work and Travel”. Tânărul s-a dezechilibrat pe terasa unui restaurant și a căzut în râul Wisconsin, cu doar o zi înainte să se întoarcă acasă.

O tragedie a lovit comunitatea din Aiud și Cluj. Ciprian-Cristian Scrobotă, un student de 20 de ani aflat în anul II la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul UBB Cluj-Napoca, și-a pierdut viața în Statele Unite, unde participa la programul „Work and Travel”.

Potrivit presei americane, incidentul s-a petrecut pe terasa unui restaurant aflat pe malul râului Wisconsin, unde tânărul se afla împreună cu mai mulți colegi.

Într-un moment de neatenție, Ciprian s-a dezechilibrat, s-a lovit la cap și a căzut în apă. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut să îl salveze. Tragedia s-a produs cu doar o zi înainte ca studentul să se întoarcă în România, unde familia îl aștepta.

Un sportiv talentat, plecat prea devreme dintre noi

Originar din Aiud, Ciprian era cunoscut ca un sportiv talentat, care visase la o carieră în fotbal. A jucat la ACS Juniorul Aiud, CFR Cluj (nivel juniori) și LPS Cluj, fiind apreciat de antrenori și colegi pentru ambiția și disciplina sa.

Moartea fulgerătoare a tânărului a provocat un val de emoție în rândul comunității academice și sportive. Asociația Județeană de Fotbal Alba a anunțat că în memoria sa va fi ținut un moment de reculegere la toate meciurile de seniori din weekend: „Este o pierdere imensă pentru fotbalul județean și pentru întreaga comunitate. Gândurile noastre se îndreaptă către familia Scrobotă”.

Și cluburile unde a evoluat au transmis mesaje de condoleanțe. „Cu adâncă durere în suflet, ne despărțim de fostul nostru jucător, Ciprian Scrobotă. Un suflet tânăr, un campion, care va rămâne mereu în amintirile noastre. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, au scris reprezentanții ACS Juniorul Aiud.

Familia lui Ciprian cere ajutor

Familia, copleșită de durere, încearcă acum să aducă trupul neînsuflețit acasă, însă costurile repatrierii sunt foarte mari, iar colegii și prietenii lui Ciprian au lansat un apel public pentru strângerea de fonduri.

„Cu părere de rău vă anunț ca Cipri Scrobotă a plecat dintre noi în această dimineață. Nu dorim să îndurerăm familia mai mult decât este deja și am decis să încercăm să adunăm niște bani pentru repatrierea lui deoarece a decedat în America. Vă las contul unui prieten de-a lui Alin, fratele lui Cipri, dacă doriți să donați pentru familie. Nu știu costurile exacte pentru repatriere și nu putem să cerem detalii în momente așa grele.

  • Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru
  • IBAN: RO40BTRLRONCRT0559622201”, au scris reprezentanții LPS Cluj U19, pe pagina de Facebook.

„Cu adâncă durere în suflet, ne despărțim de fostul nostru jucător, Ciprian Scrobotă. Cuvintele sunt de prisos în fața unei asemenea pierderi… Un suflet tânăr, un campion, care va rămâne mereu în amintirile noastre. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați”, au scris reprezentanții ACS Juniorul Aiud, pe pagina de Facebook.

